Fc Rieti e Stadio Scopigno, Sinibaldi-Mestichelli: «Nostro interesse è tutela dei beni pubblici e progetto sportivo sano e sostenibile»

RIETI - «Appare sempre più evidente che, sul destino dell’Fc Rieti e sulle condizioni dello Stadio Centro d’Italia, qualcuno voglia imputare alla nostra amministrazione responsabilità che, eventualmente, andrebbero ricercate altrove», affermani il sindaco Daniele Sinibaldi e l'assessore allo Sport, Chiara Mestichelli.

«Fatta questa debita premessa, è bene ribadire che l’interesse primario della nostra Amministrazione è avere uno Stadio funzionante e in condizioni ottimali e, contestualmente, veder nascere e svilupparsi un progetto sportivo legato al territorio e capace di determinare una crescita del movimento calcistico locale, a partire dai settori giovanili. Nessun altro tipo di interesse può animare l’azione di una Pubblica Amministrazione».

«Il Comune non si è reso, perciò, protagonista di trattative tra privati ma è stato e sarà sempre pronto a dialogare con tutti i soggetti promotori di progetti sportivi in linea coi requisiti già richiamati, con la disponibilità a concedere l’utilizzo degli impianti comunali qualora vengano presentate richieste in tal senso».

«Precisiamo che l’eredità di precedenti gestioni dell’Fc Rieti è fatta di debiti – anche nei confronti del Comune- ancora difficilmente stimabili e di uno Stadio lasciato in condizioni indecorose, dal manto erboso agli uffici fino agli spogliatoi, tanto da costringerci a risolvere il contratto e ad assumerci, già oggi, l’onere di riattivare le utenze a nome dell’Ente e di avviare le procedure per i ripristini della struttura».

«Facciamo notare che recuperare lo Stadio e riportarlo alle condizioni che merita rappresenterà un costo per il Comune e, quindi, per tutti i cittadini di Rieti. Questi purtroppo sono i risultati delle interlocuzioni avute con alcuni gruppi privati che si sono proposti in passato per la conduzione di un progetto sportivo. Stia certo chi ci accusa di essere distratti che, al contrario, stiamo ponendo massima attenzione e cautela per il futuro del nostro Stadio e del progetto sportivo per Rieti, per scongiurare il ripetersi di situazioni non edificanti e per perseguire i nostri obiettivi prioritari: tutela dei beni pubblici e sostegno a progetti sportivi sani».

«Segnaliamo inoltre che, se qualche privato avesse voluto acquisire Fc Rieti, avrebbe potuto tranquillamente farlo, non certo parlando con il Sindaco o con l’assessore, ma pagando i debiti che la società ha lasciato in Città e versando quanto dovuto anche nelle casse del Comune per poi iscriversi regolarmente nel campionato di categoria».

«Infine, per dovere di cronaca, segnaliamo che all’Amministrazione comunale di Rieti non è pervenuta, nelle settimane scorse, alcuna richiesta ufficiale di incontro e che le porte dell’Amministrazione sono sempre aperte per chiunque intenda informare la Città sull’andamento di progetti e proposte, non certo per intavolare trattative che non spettano all’Ente».

«Questo è il quadro reale della situazione attuale, rispetto al quale stiamo già cercando di porre rimedio».