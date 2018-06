RIETI - Giovane promessa dello Sporting Rieti approda alla A.S. Roma.



Dopo una permanenza di cinque anni nella Scuola Calcio dello Sporting Rieti, il giovane Gabriele Angher (2008) ha fatto un salto importante. La società giallorossa ha preso Gabriele chiedendogli di entrare a far parte del settore Scuola Calcio, già a partire dalla prossima stagione calcistica 2018/2019.



"Durante le sedute di allenamento - spiega una nota - svolte sia a Rieti che presso gli impianti di Trigoria e dell’Acquacetosa, gli Allenatori hanno potuto apprezzare le doti tecniche ma soprattutto caratteriali di Gabriele, nonché il suo naturale talento calcistico messo in risalto anche dalle moderne metodologie di “training” utilizzate negli anni della sua permanenza allo Sporting Rieti. Grande è la soddisfazione di tutto lo Staff Tecnico della Società reatina in particolare del Presidente Irfan Pengili, del Direttore Sportivo Toni Tempesta e del Responsabile della Scuola Calcio Antonio Reginaldi, unitamente agli allenatori Simone Picuti, Luca Matteocci ed Enrico Cingolani, che hanno visto premiati cinque anni di costante impegno e passione del piccolo Gabriele, sempre supportato e incoraggiato dai suoi genitori, Massimo e Samantha. La stessa Dirigenza reatina ci tiene a far sapere che Gabriele non sarà l’unico: la Roma segue attentamente, e molto da vicino, altri cinque bambini della sua florida Scuola Calcio la cui “mission” è quella soprattutto di creare uomini e cittadini della società di domani attraverso i valori che può trasmettere lo sport e il calcio nel caso particolare".



Venerd├Č 29 Giugno 2018



