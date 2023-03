Tutti in piazza con l’ottava edizione del Rieti Sport Festival dall'8 all'11 giugno, tante le novità

RIETI - Torna dall’ 8 all’11 giugno l’ottava edizione del Rieti Sport Festival, il progetto di promozione sportiva e territoriale che non si è mai fermato nemmeno in pandemia. Tutti in piazza quindi per la festa dello sport del Centro Italia che torna con tante novità e naturalmente con gli attesi e inossidabili Premi Rst a personaggi speciali che amano lo sport. Nel cuore del capoluogo sabino verranno posizionate strutture polivalenti per consentire lo svolgimento di molte attività sportive.

«La piazza è il luogo dove ci si incontra e in piazza dovevamo ritornare – ha dichiarato il Patron del Festival, Sergio Battisti – il festival nasce per fare rete ed essere inclusivo, per unire tutti coloro che amano Rieti e lo sport. E’ una festa che deve portare allegria e sviluppo a questa città. Il Festival è riuscito a dare molta visibilità nazionale al territorio reatino anche grazie ai grandi personaggi venuti in città per ricevere i tradizionali Premi RSF nati come un riconoscimento ad artisti, atleti, professionisti che si sono distinti per la valorizzazione dello sport».

«Per i miracoli ci stiamo attrezzando – dichiara il direttore artistico e co- ideatore del Festival, Stefano Meloccaro – già non essersi mai fermati nemmeno in questi tre anni di pandemia, dimostra che lo sport può veramente essere il motore per ripartire. Torniamo in piazza, la naturale collocazione per una bella festa dello sport. Ci divertiamo e portiamo un po' di aria fresca in città. Se non vive di sport, Rieti, quale altra città?».

Battisti e Meloccaro si conferma un sodalizio che porta sport e opportunità per il territorio. La macchina organizzativa è già al lavoro. Nonostante le criticità attuali, molti sponsor hanno rinnovato la partnership per sostenere questo festival che è diventato tra i più importanti progetti di promozione sportiva e territoriale. Non rimane che iniziare il conto alla rovescia per la Festa dello sport più attesa dell'anno.

Taglio del nastro l’8 giugno alle 17 in piazza Vittorio Emanuele II.