Rieti Sport Festival, scatta il countdown: inaugura la Vezzali, poi tanti ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo

RIETI - Countdown per il Festival dello sport: il 10 giugno si parte per una 4 giorni di gare, interviste, musica, premiazioni, sorprese.

Una partenza sprint per il RSF con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport Valentina Vezzali che sarà al Teatro Flavio Vespasiano giovedì 10 giugno alle ore 10 per inaugurare la festa dello sport che apre di fatto una nuova stagione sportiva dopo il lockwdown. Un’edizione che si tinge di “azzurro” per la presenza di molti campioni in diverse discipline sportive.

Scende infatti nella provincia reatina lo squadrone azzurro di Skiroll alla cui guida, la FISI ha riconfermato Michel Rainer.



Gli atleti azzurri, molti già Campioni del mondo, scalpitano dopo un 2020 che è stato praticamente trascorso ai box per tutti i protagonisti del mondo skiroll, con le varie cancellazioni degli appuntamenti internazionali. Proprio all’interno del Festival parte la stagione della Nazionale il 12-13 giugno fra Amatrice e Rieti, dove verranno disputate una sprint e una mass start in tecnica libera, quest'ultima valevole per il titolo italiano assoluto.

Rieti, osservata speciale per la candidatura della Coppa del mondo di Skiroll 2022.

Attesa infatti la presenza del Presidente della Sottocommissione FIS per lo Skiroll e Fis Rollerski Coordinator Martins Niklass che dovrà decidere, insieme ad altri, a chi affidare la prestigiosa competizione mondiale che, inutile dirlo, catapulterebbe il territorio reatino su una ribalta internazionale. Sempre più stretto il sodalizio tra il RSF e la FISI che sarà presente nel capoluogo sabino con i suoi massimi vertici, tra cui il Presidente Flavio Roda < >.

Nel prestigioso Teatro Flavio Vespasiano torna il salotto sportivo del centro Italia con un parterre de rois di campioni ed artisti che si alterneranno sul palco reatino, uniti dalla passione per lo sport.



Ospiti 10 giugno : Valentina Vezzali, Giacomo Galanda, Massimo Bulleri, Pietro Aradori,Luciano Serafica Daniele Cassioli, Gianluca Basile, Davide Rossi.

Ospiti della seconda giornata 11 giugno: Bugo, Francesco Moser, Savyultras,Ivana di Martino, Zecchini Alessia, Lorenzo Porzio e gli Abbrash, Tiziana Pegoraro, Marco Orsi.

Nel fine settimana del 12 e 13 giugno per lo sport in pista, grazie al rinnovato sodalizio con la FISI, si svolgeranno le gare di SKIROLL a Rieti ed Amatrice, valide per il Campionato Italiano al piano e il Circuito di Coppa Italia.

Il 12 giugno dopo le gare sul circuito stradale di Amatrice, nel pomeriggio si torna sul palco del Teatro Vespasiano alla presenza dei vertici della FISI per la presentazione della candidatura per la “Coppa del Mondo 2022” alla presenza del Presidente della Sottocommissione FIS per lo Skiroll Martins Niklass. Parteciperanno i Campioni del mondo di Skiroll ( vedi sotto).

Torna un amico del RSF, il pluricampione Giorgio Rocca. Partecipa Stefano Pecci per la presentazione della K42 il circuito internazionale di maratone off-road.

Ultima giornata il 13 giugno con le gare mattutine di SKIROLL nel circuito cittadino di Rieti per poi proseguire nel primo pomeriggio presso l’open air dell’Asso Sporting Club, ( in via Celestino Rosatelli 82) dalle ore 14 con l’iniziativa Padel solidale, una serie di esibizioni con ospiti dal mondo dello spettacolo e dello sport, invitati dal giornalista SKY Stefano Meloccaro, co-ideatore del festival, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Angeli in moto, la cui fondatrice Sara Feliciangeli è stata insignita dal Presidente Mattarella nel 2020, Cavaliere al merito della Repubblica. Gli Angeli in moto sono stati definiti gli “eroi del Covid”.

Alcuni partecipanti al Padel Solidale: Paolo Bonolis, Neri Marcorè,Luca Marcheggiani,Teo Mammucari, Cristian ledesma, Pierluigi Pardo, Jonis Bashir, David Bonora, Jimmy Ghione, Gabriele Marchegiani, Giuliano Giannichedda.



La giornata proseguirà nella nuova location dell’Asso Sporting Club con un tributo ai campioni del Calcio, in particolare ci sarà un omaggio a “Pablito”, il Campione del mondo Paolo Rossi, con la presentazione del libro “Quanto dura un attimo”, l’autobiografia di Paolo Rossi scritta con sua moglie, la giornalista e scrittrice Federica Cappelletti. A ricordare Paolo Rossi anche Stefano Tacconi e Toto Schillaci. Presente il campione di Atletica, Davide Re, recordman italiano dei 400 metri.

L’edizione 2021 è stata supportata dal Comune di Rieti, dal Comune di Amatrice, dalla Provincia di Rieti, dalla Regione Lazio, dalla Fondazione Varrone e patrocinata dal Coni.

Il patron Sergio Battisti evidenzia ancora una volta il sostegno prezioso degli sponsors: Intesa Sanpaolo, DimmidiSì - La Linea Verde, gruppo italiano leader nell'ortofrutta, Zanetti Formaggi e Igor Gorgonzola.

Confermata anche quest'anno la preziosa partnership con Sky Sport e Il Corriere dello Sport. Automotive Rieti è ancora una volta, mobility partner della manifestazione.



La Festa dello sport diventa anche un momento di formazione per gli Istituti scolastici ad indirizzo sportivo come il Liceo Scientifico Jucci da sempre al fianco del Festival.

Importante la collaborazione attivata anche con l’Istituzione Formativa per l’Istituto Alberghiero di Rieti ed Amatrice.

Alcuni atleti nazionali di Skiroll:

Matteo Tanel vincitore dell’ultima Coppa del Mondo edizione 2019. Campione del Mondo Team Sprint in coppia con Francesco Becchis a Madona (Lettonia) agosto 2019.

Becchis Emanuele campione del Mondo sprint cat. Senior 2015 Val di Fiemme e 2017 Solleftea (Svezia). Campione del mondo sprint cat. Juniores a Bad Peterstal (Germania) 2013.

Becchis Francesco campione del Mondo Team Sprint in coppia con Matteo Tanel Madona (Lettonia) agosto 2019. Inoltre nella cat. Juniores campione del Mondo in Val di Fiemme 2015 e Solleftea 2017 specialità Team Sprint. Vincitore della Coppa del Mondo juniores nel 2017.

Giardina Jacopo cat. Juniores Campione del Mondo Team sprint in coppia con Francesco Becchis nel 2015 in Val di Fiemme.

Bolzan Anna medaglia d’argento sprint ai Mondiali di Madona (Lettonia). Campionessa del Mondo Team Sprint nel 2013 con la sorella Lisa.

Berlanda Alessio tre volte campione del Mondo sprint: 2007 Oroslavje (Croazia), 2009 Frosinone, 2013 Bad Peterstal (Germania)

Mortagna Laura vincitrice della Coppa del Mondo Juniores nel 2019

Alcuni dei personaggi che riceveranno il Premio Rieti Sport Festival 2021:

Daniele Cassioli - sciatore nautico cieco dalla nascita. Ha conquistato 25 titoli mondiali, 25 titoli europei e 41 titoli italiani.

Pietro Aradori - cestista italiano, guardia o ala piccola della Fortitudo Bologna e della Nazionale italiana.

Ivana De Martino - ultra runner, coach professionista.

Performance musicale di Davide Rossi – Xfactor 2019

Alessia Zecchini - apneista italiana, pluriprimatista mondiale

Francesco Moser - ex ciclista su strada. Professionista dal 1973 al 1988, è stato soprannominato “Lo Sceriffo” per la capacità di gestire il gruppo durante la corsa.

Gianni Bugno - ex ciclista su strada. In carriera ottenne 72 vittorie

Marco Orsi – vice campione mondiale e campione europeo di nuoto, specializzato nelle distanze brevi dello stile libero, del dorso e del delfino.

Marco Filograssio, noto nel web come Savyultras90, il gamer professionista di Bari.

Giorgio Rocca – Ambassador Rieti Sport Festival

Bugo cantante e grande tifoso juventino

Stefano Tacconi - ex calciatore italiano, di ruolo portiere. Estremo difensore della Juventus per quasi un decennio. Ambassador Rieti Sport Festival

Toto Schillaci – ex calciatore, lo si ricorda principalmente per le sue prodezze e gol al campionato del mondo 1990.

Federica Cappelletti (moglie Paolo Rossi). – Omaggio a Paolo Rossi

Davide Re - velocista italiano, primatista nazionale dei 400 metri piani

Tutte le novità dell’edizione 2021 su www.rietisportfestival.it, facebook

Nelle passate edizioni sono stati premiati tra gli altri:Arianna Talamona, Giusy Versace, Simone Origone, Enrico Fabris, Jack Sintini, Stefano Tacconi, Gianluca Pacchiarotti,Fernando Orsi, Gigi di Biagio, Lorenzo Porzio, Costanza Laliscia, Gianfranco Butinar, “Jack”, ovvero Giacomo Galanda, Alex Righetti, Marco Cusin, Paolo Del Bene.

Sinisa Mihajlovic, Tommaso Paradiso, Raoul Bova, Kristian Ghedina, Giorgio Rocca, Antonello Riva, Paolo Di Canio, Bruno Vespa, Bebe Vio, Massimo Giletti, Giovanni Malagò, Gianni Rivera, Paolo Bonolis, Neri Marcorè, Andrea Lo Cicero, Carlo Verdone, Lorella Cuccarini, Tomas Slavik, Maria Grazia Cucinotta, Airton Cozzolino, Max Giusti e tanti altri. ( www.rietisportfestival.it)