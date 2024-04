Le Iene, stasera in tv: le anticipazioni della puntata. Ospiti e inchieste: il focus su Sanremo 2025

Tutto pronto per una nuova puntata de Le Iene in onda stasera in tv, martedì 23 aprile, su Italia 1 alle 21.30. Scopriamo tutte le anticipazioni ufficiali e i servizi in onda questa sera. Al timone de Le Iene tornano Veronica Gentili con Max Angioni. Saranno loro a lanciare i servizi e a interagire con i personaggi presenti in studio.

Le Iene le anticipazioni di stasera

"Le Iene" ospita il regista Riccardo Milani, regista attualmente nelle sale con il film "Un mondo a parte".

Gli ospiti

In uno dei servizi della serata Gaston Zama guida l'On. Carlo Amedeo Giovanardi in un'indagine sulla legalizzazione della cannabis in Germania,mettendo in risalto il dibattito sul modello tedesco che consente l'uso e la coltivazione privata della cannabis. Giovanardi, noto per il suo sostegno alla lotta contro la droga, ha in tal modo l'opportunità di esaminare da vicino questo approccio e di condividere le sue opinioni sulla questione.

I servizi

La iena Nina Palmieri dedica un ampio servizio al tema dell'incongruenza di genere, dando voce a quattro famiglie che condivideranno le esperienze e le sfide affrontate dai propri figli. Si tratta di uno sguardo approfondito sulle vite di coloro che vivono con un'identità di genere diversa da quella assegnata alla nascita, una realtà il più delle volte ignota ai più e di certo poco raccontata.

Chi condurrà Sanremo 2025? Dopo la chiusura del festival, è iniziata la speculazione sui potenziali conduttori per il prossimo anno. L'addio di Amadeus alla Rai esclude categoricamente un suo ripensamento sulla prossima conduzione del Festival canoro. Stefano Corti, allora, ha intervistato diversi personaggi che potrebbero essere coinvolti nella conduzione del 2025, tra cui: Carlo Conti, Stefano De Martino, Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi e Fiorello. Quali sono le prospettive future del famoso festival musicale italiano?