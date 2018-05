di Mattia Esposito

RIETI - La terza edizione del Rieti Sport Festival si è presentata questa mattina presso la palestra del Liceo Scientifico Carlo Jucci. Location tutt’altro che casuale, visto che proprio lo Jucci è l’unico istituto a abilitato ad avere una sezione ad indirizzo sportivo. Presenti al tavolo della conferenza il consigliere con delega allo sport Roberto Donati, gli organizzatori Sergio Battisti e Stefano Meloccaro, il delegato provinciale del Coni Luciano Pistolesi e il dirigente scolastico Stefania Santarelli.



Prima di introdurre tutti i temi legati a questa terza edizione del Rieti Sport Festival, proprio il consigliere Roberto Donati ha sottolineato l’importanza ed i numeri sempre crescenti dello sport a Rieti: «I numeri e i riscontri, anche in termini qualitativi, dello sport a Rieti sono sempre crescenti ed il Rieti Sport Festival è un veicolo importante per una città che vive di sport».



Pensiero condiviso anche da Pistolesi, che ha sottolineato: «L’importanza di riscoprire lo sport praticandolo anche nelle strade e nelle piazze. Questa mattina mi sono sentito telefonicamente con il presidente Malagò non solo per questo, ma anche perché stiamo portando avanti alcuni progetti».



Anche per questa terza edizione lo scenario sarà il Parco del Coriandolo, che prenderà vita dall’8 al 17 giugno. Il tema portante ovviamente sarà lo sport, rappresentato in conferenza dalle delegazioni di Zeus Npc, Real Rieti e Fc Rieti e tante altre discipline, che saranno protagoniste tutte al Coriandolo con stand, esibizioni, dimostrazioni e tornei che abbracceranno praticamente tutte le discipline sportive e che saranno accompagnate da convegni.



Come ogni anno c’è grande attesa di conoscere i big che parteciperanno e che si alterneranno sul palco insieme a Stefano Meloccaro, noto giornalista della piattaforma Sky: «Anche per quest’anno – spiega proprio Meloccaro - non mancheranno i grandi ospiti. Alcuni sono ancora da definire e confermare, altri sono invece già certi. Il 13 giugno toccherà a Bruno e Federico Vespa, il 14 sarà con noi Massimo Giletti, che nelle sue trasmissioni ha spesso affrontato temi legati allo sport, mentre il 15 toccherà a Paolo Di Canio».



Insomma, nomi importantissimi dopo quelli degli anni scorsi, pronti ad attirare ancora tantissime persone per dieci giorni di sport, cultura, intrattenimento e divertimento. In tre parole, semplicemente, il Rieti Sport Festival.

