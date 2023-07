Sabato 15 Luglio 2023, 00:10

RIETI - ​In tre anni, sono 2.335 le persone in meno nella provincia reatina. Lo indicano i dati dell’Istat tra il primo gennaio del 2020 e l’aprile del 2023. Un andamento che coinvolge l’intero territorio, a partire dal capoluogo e, in particolare, le aree maggiormente a ridosso dell’Appennino, quelle più interne. Le uniche eccezioni arrivano da alcuni Comuni di Sabina e bassa Sabina.

I dati. Trasferimenti dettati da motivi di lavoro o di studio e altre motivazioni che confermano un trend che trae origine dal passato.

Nella provincia reatina, con 73 Comuni, il dato del gennaio 2020 indicava 152.497 residenti, mentre tre anni e tre mesi dopo, il primo aprile 2023, si è passati a 150.162 abitanti, con una perdita di 2.335 unità.

Nella città capoluogo, Rieti, al primo gennaio 2020, i residenti erano 46.604, mentre ad aprile 2023 sono scesi a 45.233, vale a dire con un calo di 1.371 unità. Andamento diverso nel secondo Comune, Fara in Sabina, dove si è passati da 13.530 abitanti a 13.851, con un incremento di 321 residenti. Si torna a scendere nel terzo Comune della provincia, Cittaducale, dove i dati indicano all’inizio 6.595 abitanti e ad aprile scorso 6.419, con una flessione di 176 persone. Stessa direzione, tra gli altri, ad Antrodoco, con una diminuzione di 107 persone, essendo passato da 2.421 a 2.314.

I territori nel Lazio. Trasferendosi in Sabina e in bassa Sabina, un calo si registra a Magliano Sabina, da 3.610 a 3.429 (-181) e a Poggio Mirteto, da 6.195 a 6.076 (-119), ma non a Poggio Moiano, salita di 25 residenti, da 2.774 a 2.799, e ancora di più a Collevecchio, che ha visto una crescita dei residenti da 1.495 a 1.589 (+94). Crescita, tra gli altri, a Forano, da 3.067 a 3.194 (+127), giù, invece, a Casperia, da 1.208 a 1.181 (-27). A Contigliano, i residenti sono scesi di 156 unità, da 3.807 a 3.651, così come a Leonessa, da 2.209 a 2.107 (-102).

Spostandosi nel Cicolano, a Borgorose, si è passati da 4.340 a 4.200 (-140) mentre a Fiamignano da 1.241 a 1.183 (-58) e a Pescorocchiano da 1.951 a 1.860 (-91). A Greccio, in tre anni, si va da 1.507 a 1.476 (-31), mentre Poggio Nativo è tra i pochi che crescono, da 2.510 a 2.581 (+71). Lievi flessioni a Stimigliano e lieve aumento a Tarano.