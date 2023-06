Ricostruzione post sisma, incontro Castelli-Trancassini-Rinaldi: «Risolvere le criticità»

RIETI - La ricostruzione e la riparazione economico-sociale del cratere reatino è stata al centro di un incontro, avvenuto questa mattina a Roma, tra il Commissario Straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, il deputato e coordinatore regionale del Lazio di Fdi Paolo Trancassini e l’assessore alla Ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

«Si è trattato di un confronto approfondito e fattivo - dichiara il Commissario Castelli - nel corso del quale abbiamo esaminato le criticità che sinora hanno rallentando la ricostruzione. In particolare, abbiamo analizzato la situazione relativa ad Amatrice e ad Accumoli e, presso quest’ultimo comune, sabato mattina mi recherò in visita insieme all’assessore Rinaldi. Con Trancassini e Rinaldi - ha aggiunto Castelli - abbiamo inoltre condiviso il fatto che la riparazione e il rilancio socioeconomico sono elementi centrali per il destino dei borghi terremotati. Proprio in quest’ottica, abbiamo concordato rispetto alla necessità di integrare e arricchire il plafond di risorse di NextAppennino e di chiedere il completo finanziamento del piano di accessibilità al cratere. La viabilità, infatti, è una precondizione necessaria per poter riattivare la vitalità dei territori e delle loro comunità» conclude Castelli.

«L’incontro di oggi con il commissario Castelli e l’assessore Rinaldi è stato molto costruttivo - spiega il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lazio Paolo Trancassini - Stiamo lavorando intensamente per velocizzare la ricostruzione delle aree interne e promuovere il rilancio socioeconomico dei nostri territori.

Un lavoro di squadra messo in moto grazie alla nostra filiera istituzionale: finalmente il Governo Meloni sta dando massima attenzione e massimo impegno per imprimere un’accelerazione sia alla ricostruzione che al percorso di rinascita e rivitalizzazione del tessuto socio economico dei territori delle aree interne del cratere che le nostre comunità attendono» conclude Trancassini. Presidenza del Consiglio dei Ministri Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

«Ringrazio il Commissario Castelli e l’onorevole Trancassini per l’utile confronto avuto questa mattina, che conferma la forte attenzione delle istituzioni nei confronti del territorio reatino - afferma l’assessore alla Ricostruzione Rinaldi -. Ci sono certamente situazioni nelle quali permangono criticità e proprio per questo lavoriamo con determinazione per trovare soluzioni e dare risposte efficaci. Ricostruzione e riparazione devono viaggiare insieme - aggiunge Rinaldi - e, proprio a proposito dello sviluppo socioeconomico del reatino, sarà molto importante riuscire a riallocare le risorse di NextAppennino destinate alle nostre imprese che non sono state assegnate. Su questo mi auguro di dare già a breve novità positive».