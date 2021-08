Lo spirito di Francesco rivive a Greccio con lo spettacolo teatrale di Stefano De Majo

Domenica 15 Agosto 2021, 13:27

RIETI - Straordinaria cornice di pubblico ieri sera, sabato 14 agosto a Greccio, per lo spettacolo teatrale: “Francesco Allodola di Dio”.

Uno spettacolo, asserisce l’assessore alla cultura e turismo Fiorenzo Marchetti, straordinariamente attuale dal grande impatto emotivo e spirituale che ha testimoniato quanto viva riecheggi ancora una volta la voce di Francesco irradiata nel mondo dalla sua Greccio.

L’Artista de Majo ci ha immerso in un viaggio spirituale cogliendo la figura di Francesco in maniera storiografica e facendoci vivere tutta l’energia di una conversione che ha ribaltato i valori della Chiesa e forse anche dell’umanità.

Una serata sold-out con numerosi spettatori che hanno assistito alla pièce teatrale scritta e interpretata da Stefano de Majo, accompagnato dai musicisti Marialuna Cipolla, Marta Polimadei, Stefano Angelici, Giuliano Graziani, Alberto Cipolla, Antonia Perleonardi e Leonardo Carmignani.

Lo spettacolo è stato nobilitato dalla suggestione della meravigliosa piazza medievale , che la tradizione indica come il luogo in cui Francesco d'Assisi e l'amico Giovanni Velita, signore di Greccio, scrissero pagine indelebili di storia quotidiana.

E’ stato lo stesso Francesco, in carne ed ossa, a riempire la scena, scalzo e vestito solo del suo umile saio, rievocando con fervida energia la sua esperienza terrena.

Il racconto di una vita dapprima avventurosa, forsennata e dissoluta, fino al suo incontro folgorante con la fede che sconvolse non solo la sua esistenza ma ancora oggi quella di molti di noi.

Un Francesco straordinariamente vivo e moderno, continua l’Assessore Marchetti, a parlare a noi tutti dalla sua Greccio, indicandoci ancora una volta la via verso il cielo per volare alti e umili come l'allodola.

"...chi vuol dire parola non dica Santo o Francesco lo mio nome, ma Allodola, Allodoletta del Signore, se proprio dir vuole"