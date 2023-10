Lunedì 30 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - “Cum panis”: come fossimo tutti compagni di viaggio e di percorso, come furono i confratelli per Francesco, in questo anno importante che segna gli ottocentenari del primo presepe e della Regola Bollata, nel segno della condivisione e del pane che unisce. Il progetto “Il Pane di Francesco. Itinerari tra cibo, turismo e cultura”, è stato presentato venerdì scorso alle “Tre Porte” di Rieti, per idea del Comitato Nazionale per l’Ottavo Centenario della Prima Rappresentazione del Presepe - Greccio 2023, all’interno del cui programma rientra l’iniziativa. «Un progetto a cui teniamo molto – spiega Paolo Dalla Sega, manager culturale del Comitato – che non solo unisce varie realtà produttive di questo territorio, ma intende anche riscoprire i vecchi mulini, il grano e la sua coltivazione, che per opera di Nazareno Strampelli vedono nel Reatino una zona importantissima". "Il Pane di Francesco”, è studiato da Alessandra Maculan dell'azienda agricola Tularù di Ponzano di Cittaducale, capofila della Filiera dei Grani Antichi del Reatino, e sarà affiancata da Fabrizio Fiorentini, presidente dell'Associazione Panificatori di Rieti. È realizzato con il grano tenero varietà Rieti, proveniente dalla Filiera dei Grani Antichi del Reatino, con la farina da grano tenero bio di tipo 1 San Pastore dell'azienda agricola San Pastore di Contigliano, con la farina di grano tenero bio di tipo 1 Terramare dell’impresa sociale Amatrice Terra Viva di Amatrice e con la farina di grano duro bio Strampelli varietà Cappelli dell'azienda Stefano Facioni di Poggio Mirteto. Un progetto della cooperativa sociale e di comunità Campagna Sabina articolato in tre ambiti: “Il Pane di Francesco”, i laboratori del pane e gli itinerari agricoli-culturali-turistici. Un prodotto che potrà essere apprezzato da tutti, attraverso un laboratorio diffuso in tutta la provincia, attraverso scuole di panificazione aperte alla cittadinanza e l'apertura di forni comunitari. "Il pane di Francesco che è un progetto che partendo da Greccio arriva a tutti i territori della Valle Santa" dice il presidente del Comitato, il sindaco di Greccio Emiliano Fabi. "Dentro questo pane sono racchiusi tutti i principi che hanno animato e animano il lavoro del Comitato Nazionale Greccio 2023, inclusione, solidarietà, sviluppo sostenibile, valorizzazione delle eccellenze locali. Nella nostra ultima visita in Terra Santa abbiamo portato queste farine a Betlemme, e speriamo presto di spezzare insieme a loro alla stessa tavola questo pane di pace". Il “Pane di Francesco” sarà disponibile per l'acquisto a partire dalla metà di novembre, in occasione del periodo natalizio e delle festività di fine d'anno. Si potrà comprare presso la Mostra Mercato di Natale a Greccio e presso Le Tre Porte di Rieti, a un prezzo di 5 euro e la produzione a cura del forno reatino "Acqua e Farina". Il calendario dei tre laboratori previsti entro fine anno:19 novembre a Greccio, dalle 10 alle 16, il 26 novembre a San Filippo, Contigliano, dalle 10 alle 16, il 9 dicembre a Rieti, Mensa di Santa Chiara, dalle 10 alle 16. Per preparare insieme qualcosa di buono, nel segno di un simbolo francescano e attraverso un segno di unione condivisione, nell'anno in cui la distanza della mangiatoia di Greccio segna l'ottavo secolo.