Martedì 2 Maggio 2023, 10:07 - Ultimo aggiornamento: 10:09

TODI Festa grande per i cinquant’anni di matrimonio di Francesco Scargetta, stimato professionista perito tecnico di tribunale e delle assicurazioni e Gabriella Provenzani, insegnante. Per solennizzare l’importante traguardo hanno riunito figli, parenti e amici che hanno brindato agli “sposi”, e che si sono dati un augurale appuntamento per cambiare l’oro che connota i dieci lustri con il diamante dei 75 anni di vita insieme. Per tutti una sorta di patto con il tempo guardando avanti speranzosi di assicurarsi ancora un posto alla festa.

Quale è stato il segreto di questa lunga convivenza lo svelano i due che indicano, come talismano della felicità di una vita insieme, non solo la scontata ammissione di un amore che non deve conoscere tramonto, ma soprattutto: «Il rispetto reciproco, tanta pazienza, intelligente collaborazione e il necessario sostegno in ogni momento!». Per far scorrere di nuovo, in una sorta di flash back, le immagini del loro matrimonio, celebrato il 29 aprile del 1973, si sono ritrovati cinquant’anni dopo con famiglia e amici, nello stesso giorno, nella stessa ora e nella stessa chiesa, la bella, antica e storica Santo Stefano, appena fuori le mura urbiche di Todi. Una sapiente regia, affidata ai figli Gabriele, commercialista con studio a Perugia, Valeria ingegnere imprenditore che vive a Milano, Giulia anche lei ingegnere che vive a New York e che si interessa di export di prodotti dell’eccellenza italiana, ha curato l’allestimento ricreando quella atmosfera tutta ispirata al glicine e al suo delicato colore. L’idea quella di riproporre la scenografia che accolse allora i giovani sposi, 24 anni lui e 21 lei, che videro allestita la chiesina con archi e addobbi realizzati con gli stessi fiori. Oggi, unica differenza da quel lontano giorno, la presenza, sul banco degli sposi e in mezzo a loro, della nipotina Alice che da cinque anni ha fatto felice Gabriele.

Ha ribenedetto il vincolo don Francesco Valentini che ha dottamente dissertato sui valori di una sana vita di coppia attingendo e citando le sacre scritture. Naturalmente come da normale protocollo alla fase religiosa, che ha toccato gli spiriti, ha fatto seguito quella prosaica che ha dato smalto ai corpi con un pranzo raffinato, servito su un tavolo imperiale, e preparato dagli chef Aldo e Francesco dell’Hotel Bramante.