RIETI - Il sabino Kevin Bonifazi a segno con la sua Spal all'Olimpico contro la Roma.



Il difensore, classe 1996, nativo di Toffia, ha siglato la rete del raddoppio per i ferraresi. Per il giocatore è la prima rete in serie A. Ultimo aggiornamento: 16:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA