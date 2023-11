Al via l'anno formativo della Soux Rieti, la scuola internazionale di architettura per bambini

RIETI - Ultimi giorni per entrare a far parte della classe della SOUx Rieti, progetto innovativo di Scuola di Architettura per Bambini dai 7 ai 12 anni, finalmente anche a Rieti, compilando il Modulo di pre-iscrizione direttamente sulla pagina progettolinea.it/souxadomiciliorieti .

L’anno formativo si preannuncia ricco di esperienze in cui i discenti potranno, attraverso il metodo dell’imparare-facendo, acquisire conoscenze, cimentarsi e confrontarsi su tematiche legate all’architettura, al paesaggio, all’urbanistica, al design, all'arte, alla tecnologia, all’ecologia e … molto altro ancora.

C’è stata tanta partecipazione e grande entusiasmo anche per il secondo e ultimo Open Day di sabato scorso 11 novembre al chiostro Sant’Agostino, dove i bambini, con il coinvolgimento delle loro famiglie, suddivisi in piccole squadre con cartone, colla, forbici, colori, hanno costruito dei “plastici” di una parte di una loro Città Utopica. Particolarmente interessante il risultato: tutti i gruppi hanno realizzato ideali aree verdi, attrezzate con giochi, parchi per attività ricreative e socializzanti a contatto con l’ambiente naturale.

Tematiche queste, tra le altre, che verranno affrontate nelle lezioni-laboratorio durante l’anno formativo.

Il Direttore arch. Marco Rosati, insieme al Team dell'associazione di promozione sociale LINEA architettura-paesaggio, invita tutti i pre-iscritti alla prima lezione di sabato 18 Novembre dalle ore 16:30 alle ore 18:30 all'interno della Sala sempre presso il chiostro Sant’Agostino in Piazza Mazzini. Il tema sarà “Misuriamoci con l’Architettura” per capire sperimentando con la “misura” dei bambini quella dei principali monumenti di alcune città italiane, sedi delle Scuole SOUx. Seguirà una prima mostra organizzata dai bambini sui risultati prodotti nella prima lezione e al suo termine, a decorrere dalle ore 18:30, si svolgerà un breve incontro informativo con le famiglie fino alle ore 19:00.