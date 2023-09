Architettura sostenibile, una sfida da vincere oggi

Risposta cruciale alle sfide ambientali e sociali del nostro tempo, l’architettura sostenibile muove da una visione responsabile nella progettazione e nella costruzione degli edifici per giungere alla creazione di spazi a misura d’uomo e dalla spiccata vena green. Attraverso questo approccio, viene creato un equilibrio tra spazio architettonico e persona, così da assicurare il miglior stato di benessere agli individui e, al contempo, trasformare ogni edificio in un esempio unico di sostenibilità ambientale e sociale.

Responsabilità verso il futuro

L’obiettivo di un’architettura capace di riscoprirsi sempre più attenta e consapevole e in grado di dare risposte concrete è, in prima battuta, quello di ridurre il proprio impatto, sia durante la fase di costruzione, sia durante l’utilizzo vero e proprio degli spazi. Questo si traduce in un impiego di materiali sostenibili, ma anche nelle scelte per la riduzione dei consumi e per l’ottimizzazione delle risorse.

Importante nel privato, l’impostazione sostenibile dell’architettura si fa fondamentale, e ormai imprescindibile, negli edifici adibiti a funzione pubblica e sociale, in ambito educativo, sanitario e istituzionale, per promuovere una nuova responsabilità verso il futuro.

Approccio sostenibile human-centered

Tra i protagonisti del cambiamento c’è Nou Group, realtà che si sviluppa tra Roma, Viterbo e Miami per creare progetti dall’alto design e human-centered, in cui l’uomo è al centro e l’ambiente si sviluppa come sua naturale prosecuzione, nella consapevolezza che costruire uno spazio ideale voglia dire disegnare il presente come lo si desidera.

Nato nel 2017, Nou Group conta oggi una quarantina di dipendenti, per circa 150 progetti e oltre 67 clienti. Grazie alle sue tre anime, il gruppo mette a disposizione dei propri clienti professionalità ingegneristiche, architettoniche e di sostenibilità, in grado di soddisfare ogni esigenza dell’oggi senza compromettere il futuro, minimizzando i consumi e creando progetti in armonia con il loro ambiente naturale. Un servizio integrato che affronta tutte le fasi del processo produttivo per ottimizzare le risorse in modo sostenibile.

Nuove opportunità e impegno concreto

Nou offre servizi di consulenza e gestione progettuale ad hoc. Ogni progetto diventa così un'opportunità per creare spazi in grado di evocare emozioni e consentire nuove interazioni tra contesto sociale e naturale.

L’approccio green di Nou si concretizza anche nella volontà di diventare leader nel settore dell’energia rinnovabile. Un obiettivo perseguito attraverso lo sviluppo, in Europa e in Italia, di una serie di parchi fotovoltaici.

Metodologia BIM al servizio della progettazione sostenibile

Sviluppati secondo metodologia multidisciplinare BIM (Building Information Modeling), che permette di far lavorare in sinergia ogni professionalità coinvolta, i progetti condotti di Nou sono supportati da attività di modernizzazione progettuale, a cui si affiancano nuovi servizi di modellazione, come la traduzione di progetti bidimensionali (CAD) in modelli 3D informativi.

I modelli creati secondo l’approccio BIM sono pensati e destinati anche a produttori e progettisti, così da supportarli nello sviluppo, implementazione e gestione degli standard delle procedure di progettazione.

Certificata Csq ISO 9001 e IQ-NET management system, l’attività di Nou punta alla progettazione e costruzione di edifici capaci di soddisfare tutti i requisiti necessari per vedersi riconosciuta la certificazione LEED. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito nou-group.com, telefonare allo 0761.364665 o inviare una mail alla casella di posta info@nou-group.com. Per restare aggiornati su tutte le novità del gruppo è possibile visitare i profili Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn ufficiali.