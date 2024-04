Da idea a realtà: il progetto immobiliare senza ansie

Progettare nei dettagli lo sviluppo di un immobile o la sua ristrutturazione e poi seguire i lavori che rendono realtà quel progetto è un’esperienza complicata, ricca di imprevisti e che, raramente, si può concludere in maniera soddisfacente senza affidarsi a professionisti qualificati e riconosciuti.



Nella prima fase, quella di ideazione, la giusta guida può aiutare il cliente a individuare nuove (e ottimali) soluzioni per le sue esigenze, ampliando il ventaglio con possibilità che difficilmente chi non è del mestiere può conoscere. Nella realizzazione, poi, il supporto di un professionista può risultare decisivo per superare ostacoli di ogni tipo, dagli intoppi burocratici ai ritardi dei fornitori.



Se l’aiuto in questione arriva da esperti sempre al passo con l’innovazione tecnologica e in grado di governare il processo di costruzione o ristrutturazione dell’immobile dall’inizio alla fine, il risultato può essere davvero soddisfacente per il cliente, che avrà vissuto l’intero processo senza lo stress tipico di questo tipo di imprese.



Libera le idee

Un’esperienza di questo tipo è quella che offrono realtà come ekōD, studio di architettura con sede a Roma che offre ai suoi clienti una vasta gamma di servizi, occupandosi di Architettura, Interior e Outdoor Design in fase di progettazione, ma anche come General Contractor della realizzazione dei lavori sull’immobile, occupandosi di tutte le forniture e della gestione delle maestranze. Di fatto, ekoD è in grado di seguire sia uno solo dei singoli passaggi descritti, sia l’intero processo di realizzazione o ristrutturazione di un immobile, dalla sua ideazione “su carta” ai lavori in cantiere, fino alla consegna al cliente.



Non solo, ekoD può supportare i suoi clienti anche nella fase che precede la progettazione, individuando i terreni più adatti alla realizzazione di un progetto che non ha ancora trovato la location adatta, oppure conducendo analisi e studi di pre-fattibilità su immobili che ancora non sono stati acquistati, sgombrando il campo da dubbi di natura legale-urbanistica e verificando che tutto sia in regola per l’acquirente (Due diligence immobiliare).



Dalla casa agli spazi pubblici

Grazie alle competenze del suo team, ekoD è in grado di occuparsi di progetti riguardanti realtà diversificate: immobili residenziali o commerciali, spazi destinati ai servizi per l’industria e l’artigianato, fino alla pianificazione urbanistica, del paesaggio e degli spazi verdi pubblici e privati. In ognuno di questi ambiti, l’azienda offre servizi di ogni tipo, dalla progettazione architettonica di nuove costruzioni agli interventi di ristrutturazione, dal lighting design alla progettazione di impianti audio e video, fino alla domotica.



Ogni compito è portato avanti sfruttando tecnologie all’avanguardia e con il supporto di partner che forniscono materiali di ultima generazione, una combinazione che consente a ekoD di individuare di volta in volta la soluzione migliore per soddisfare i desideri della clientela e operare al meglio in ogni condizione e situazione.

L’atelier EKOD

L’interior e l’outdoor design sono tra i punti di forza di ekoD che, proprio grazie al continuo aggiornamento sul mercato dei materiali e sui mezzi di produzione, è in grado di abbinare bellezza e funzionalità. Il medesimo approccio viene applicato al lighting design per far sì che la progettazione illuminotecnica riesca sempre ad abbinare elementi creativi al rispetto dell’architettura complessiva dell’immobile o dello spazio outdoor.



Alcune applicazioni della varietà di soluzioni che ekoD riesce a garantire alla propria clientela possono essere apprezzate presso l’atelier che lo studio di architettura ha aperto in vicolo di Tor Chiesaccia 54, a Roma, soprattutto per ciò che riguarda l’outdoor: la struttura è dotata, infatti, di un giardino di 300 mq che ospita alcuni esempi del design per esterni di ville o appartamenti realizzati da ekoD, attraverso l’utilizzo di forniture e tecnologie di ultima generazione per la Smarthome, che consentono la gestione anche degli spazi esterni, ad esempio l’illuminazione, l’audio, gli accessi e la sicurezza. Soluzioni che ekoD realizza mettendo a disposizione della propria clientela brand d’eccellenza come Santafiora nel settore dei rivestimenti e della pavimentazione, Scab Design in quello degli arredi di design, KE Outdoor per le strutture ombreggianti, Goccia, B-lux, Antonangeli, Zava per l’illuminazione e molti altri ancora.



Domotica all’avanguardia

Con un’attenzione tanto ampia alla tecnologia, ekoD non poteva non rappresentare una firma all’avanguardia anche nel settore della domotica. La progettazione e la realizzazione di smart home sono alcuni dei fiori all’occhiello dello studio di architettura, che mira a offrire al cliente la possibilità di una vita quotidiana più confortevole, sicura ed appagante all’interno delle mura di casa. Un obiettivo che viene realizzato attraverso l’installazione di prodotti quali Ekinex e Control4, aziende tra le più avanzate e apprezzate sul mercato nazionale e internazionale.



Visitare l’atelier di vicolo di Tor Chiesaccia 54 rappresenta la via più diretta per conoscere il vasto mondo di ekoD, in alternativa è consigliabile visitare il sito ufficiale https://ekod.eu/. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@ekod.eu o telefonare allo 06.87775014.