Lions Club Rieti Flavia Gens ha distribuito beni alimentari a una trentina di famiglie reatine

RIETI - Nel pomeriggio del 27 aprile il Lions Club Rieti Flavia Gens ha provveduto a distribuire beni alimentari ad una trentina di famiglie della nostra città. I nominativi sono stati individuati in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Rieti che ben conosce le realtà locali e le numerose nuove povertà. La consegna dei pacchi alimentari è avvenuta presso i locali comunali di Quattro Strade, in via Lama.

Il progetto denominato “ HELP LAVORO E NUOVE POVERTÀ-FASE COVID 2” è un service del Distretto Lions 108L ed è destinato a diventare un’operazione stabile sul territorio.

