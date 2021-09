Obiettivo raggiunto al termine del service estivo “La solidarietà non va in vacanza”

Mercoledì 1 Settembre 2021, 12:53

RIETI - Il presidente del Lions Club Rieti Host, Nando Volpicelli, e il Presidente dei Leo, Lorenzo Bonanni, si erano prefissi di continuare la raccolta e la distribuzione alimentare anche durante la pausa estiva istituendo l'iniziativa "La Solidarietà non va in vacanza".

«Grazie al contributo fattivo di tutti i soci, dei due club, i quattro eventi pianificati per i mesi di luglio ed agosto sono stati portati a compimento e con ottimi risultati. Rilevante è stato il contributo degli Amici dei Lions e dei Leo Club, per la loro generosità, e quello del centro commerciale L'Aliante, presso il quale è stato istituito il punto di raccolta permanente dei Lions Club Rieti Host. Un grande sostegno è arrivato anche dal Distretto Lions 108L attraverso il Banco Alimentare, che da qualche mese contribuisce concretamente a sostenere queste missioni di Solidarietà. Ci ritroviamo ad evidenziare per l'ennesima volta la benevolenza dei reatini che come sempre supera ogni aspettativa .. e questo ci ha permesso - continua Nando Volpicelli - di realizzare un ottimo risultato in quantità e qualità di raccolta alimentare anche nel periodo estivo, quando molte Persone sono in vacanza e quindi assenti dalla città».

Grande partecipazione dei Soci del Club Rieti Host e dei Leo ai quattro eventi programmati, l'ultimo dei quali si tenuto ieri sera, dalle 19,00 alle 20,00, presso il centro Commerciale l'Aliante, alla presenza di una rappresentanza della Mensa di Santa Chiara, destinataria di questa quarta raccolta estiva che ci ha permesso di superare, nel suo insieme, 13,5 quintali di beni alimentari raccolti in 4 eventi specifici.



Lorenzo Bonanni, presidente del Leo Club Rieti Host, racconta l'ultimo Evento che è stata una sfida di Solidarietà: «La sfida si è tenuta tra i corridoi del Carrefour Market, i partecipanti erano divisi in sei squadre che si sono impegnate nell’acquistare più prodotti alimentari possibili con un budget di 30 euro ciascuna. L’intero ricavato è stato donato alla Mensa di Santa Chiara. Il vincitore? La solidarietà. Ringrazio tutti i partecipanti e coloro i quali contribuiscono alla raccolta alimentare fissa. Un ringraziamento speciale va ai miei soci de Sanctis Elena, de Sanctis Benedetta, Feliciangeli Ludovica, Berducci Sofia, Matteucci Ludovica, Simonetti Eleonora ed ai soci del Lions Club Rieti Host».



«L'iniziativa è stata un'ottima occasione per sensibilizzare ulteriormente la collettività ad un problema che affligge sempre più persone», conclude Nando Volpicelli ringraziando i Soci del Club Rieti Host «per l'impegno profuso in campo e tutte le Persone che motivati da un forte senso di responsabilità e di solidarietà hanno contribuito a garantire che il contenitore di raccolta fisso "Rieti Host", posto all'interno del centro commerciale L'Aliante, sia stato sempre riempito ad ogni missione... cosa dire Rieti per Rieti : "Insieme si può!"».