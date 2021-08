La maestra di padel Silvia Pozzi all'Asso Sporting Club ha trasmesso tutti i segreti del padel: «Giorni bellissimi»

Lunedì 23 Agosto 2021, 09:05

RIETI - Si è conclusa sabato 21 agosto a tarda serata la due giorni di “training” che ha visto il ritorno di Silvia Pozzi all’Asso Sporting Club di Rieti, a conclusione del lavoro iniziato il 6 e 7 agosto scorsi. In questi quattro giorni roventi dell’agosto reatino Silvia Pozzi racconta la sua esperienza, di una professionista che da Madrid ha voluto portare il suo sapere da maestra di padel e agonista nei campi dell’Asso Sporting Club.



«Sono stati dei giorni bellissimi, molto intensi e faticosi ma sono felice di quello che ho potuto trasmettere, ma anche apprendere dagli allievi e istruttori che si sono susseguiti in questi giorni, notando dei miglioramenti tecnici notevoli, voglia di apprendere e mettere subito in atto i trucchi consigliati. Si sono visti dei giovani interessanti, ragazzi che possono dire la sua per tornei regionali e interregionali, ma anche promesse di età un po’ più avanzata per tornei amatoriali o per campionati di serie “D” o “C” e perché no intraprendere corsi federali FIT per diventare istruttore o maestro».



Dunque nel reatino un bel bagaglio tecnico che si può curare e far crescere col tempo, cercando di portarlo ai livelli di Roma che ancora oggi è superiore con almeno otto anni di esperienza in più vissuta.

Tutto pronto per l'inizio dei campionati italiani di padel a Riccione. Silvia Pozzi sarà protagonista insieme a Emanuela Licata difendendo i colori del Villa Panfili Padel Club. Finiti i campionati italiani tornerà in Spagna all’università di San Francisco de Vittoria, dove l’aspettano i suoi allievi per rituffarsi nel suo lavoro da insegnante ma anche per la parte agonistica che da quest’anno sarà nella 1^ categoria veterani della Liga.

Infine una promessa strappata a Riccardo Battisti proprietario insieme al papà Sergio dell’Asso Sporting Club: una collaborazione tra l’Asso Sporting Club dì Rieti e l’università di San Francisco de Vittoria in Spagna attraverso l'organizzazione di stages tecnici con i numerosi campioni che ci sono e far assaporare la realtà del padel professionistico.