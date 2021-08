La maestra di padel Silvia Rossi torna all'Asso Sporting Club

Mercoledì 18 Agosto 2021, 10:55

RIETI - La maestra di padel e atleta internazionale Silvia Pozzi torna sui campi dell’Asso Sporting Club di Rieti. Prima di ripartire per la Spagna, dove vive e lavora, tornerà per completare il lavoro che aveva iniziato il 6 e 7 agosto scorsi, rimanendo molto colpita del livello che c’è a Rieti in soli tre anni di padel.



Per tutti gli appassionati, istruttori, semplici giocatori Silvia Pozzi nei giorni di venerdì 20 e sabato 21 sarà all’Asso Sporting Club, sempre due giorni per coloro che in precedenza non avessero avuto la fortuna di potersi allenare o prendere lezione.



«Promessa mantenuta - affermano Sergio Battisti e Riccardo Battisti, proprietari dell’Asso Sporting Club - Abbiamo voluto fare questa nuova full immersion di padel per le tantissime richieste pervenute, per cercare di accontentare tutti gli appassionati di questo sport in continua crescita, sia a livello di semplici praticanti che a livello di iscritti presso le Asd per coloro che fossero interessati possono chiamare presso l’Asso Sporting Club per gli ultimi posti disponibili rimasti».



«Ricordiamo i trascorsi di Silvia Pozzi: è maestra nazionale e internazionale di padel è tra le prime 50 giocatrici d’Italia, attualmente ha giocato la “Liga veterani Spagnola” di 2^ categoria, da settembre giocherà in 1^ categoria, autrice di un libro: “Pianeta padel” lo sport che appassiona il mondo. Vi aspettiamo il 20 e 21 agosto per due giorni di puro divertimento».