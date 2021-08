Da Madrid la maestra di padel Silvia Pozzi all'Asso Sporting Club

Lunedì 9 Agosto 2021, 18:01 - Ultimo aggiornamento: 18:04

RIETI - Due giorni da incorniciare presso l’asso Sporting club, venerdì 6 e sabato 7 si è svolta una full immersion di Padel con la maestra Nazionale Silvia Pozzi direttamente da Madrid infatti lavora presso il club Deportivo di Padel all’università San Francisco de Vittoria, la mattina del venerdì è stata dedicata tutta con i bambini del centro estivo di Poggio Bustone, da venerdì pomeriggio e tutto sabato fino tarda serata è stata dedicata a tutti gli amatori e istruttori di Padel.



«L’amicizia che mi lega con Riccardo Battisti ha fatto sì di trascorrere due giorni stupendi all’insegna del Padel - afferma Silvia Pozzi - dando piccoli consigli e trucchi a tutti coloro che hanno preso lezione e si stanno affacciando ha questo meraviglioso sport ricordiamo che per Rieti il Padel da tre anni ha iniziato a muovere i primi passi e ha visto una crescita esponenziale, ho trovato un livello buono sinceramente non me lo aspettavo con così poco tempo questo livello, visto che in Spagna già sono avanti di trent’anni».



Silvia Pozzi hai iniziato a giocare a tennis all’età 5 anni, nel 2017 ha scoperto il padel e ha iniziato i suoi primi tornei. Oggi è maestra nazionale e tra le prime 50 giocatrici d’Italia, da quando è diventata maestra ha scelto di non giocare i tornei in Italia, ad eccezione delle serie nazionali ed è stata una continua crescita. Trasferita in Spagna e vedendo la differenza tra i due paesi, oltre ad insegnare ha ricominciato a giocare.



Attualmente ha giocato la “Liga Veterani” 2 categoria e da settembre giocherà in 1 categoria. Durante la pandemia non potendo allenare ed esercitare ha visto bene di mettere le sue conoscenze per tutti, scrivendo un libro: “Pianeta padel”.

«Siamo stati fieri di portare a Rieti una professionista di alto livello - spiega Riccardo Battisti dell’Asso Sporting Club - è sicuramente prima che riparte per la Spagna ci sarà di nuovo un’altro incontro».