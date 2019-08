LORENZO PEZZOTTI

FABIO GENTILI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A poco più di due settimane dall’inizio dei primi campionati Giovanili nazionali di Lega Pro, si inizia a delineare la fisionomia delle tre formazioni che vi prenderanno parte: la Berretti, l’Under 17 e l’Under 15 di serie C.Nei giorni scorsi infatti è stato ufficializzato il nome del responsabile del settore giovanile, Nicola Costanzo, che in realtà già da giorni stava lavorando negli uffici dello stadio Centro d’Italia per l’organizzazione degli staff tecnici e del completamento delle rose.Insieme a Costanzo sono stati annunciati i nomi degli allenatori della Berretti, Lorenzo Pezzotti, e dell’Under 17 di serie C, Fabio Gentili, entrambi reatini. Per quanto riguarda invece l’Under 15 il nome ancora non c’è anche se sembra probabile che Stefano Salvini possa lasciare la scuola calcio guidare i Giovanissimo di Lega Pro.«Colgo l’occasione per ringraziare la società, in particolar modo il presidente Curci ed il direttore Di Santo per aver riposto in me la fiducia e per avermi concesso l’opportunità di tornare ad allenare dopo un anno passato lontano dal campo - commenta Lorenzo Pezzotti - Per me è una nuova esperienza ed un passo in avanti perché la categoria Berretti è importante e fondamentale all’interno di una società calcistica. Abbiamo una rosa ancora in costruzione e dobbiamo lavorare al meglio perché il livello della competizione è molto alto. Dal punto di vista personale posso dire di avere buone aspettative su questa squadra perché vedo dei ragazzi molto motivati e con buone caratteristiche tecniche su cui poter lavorare. Abbiamo degli elementi di prospettiva all’interno della rosa e credo che con un’applicazione ferrea al lavoro da parte dei ragazzi la società possa trovarsi, tra qualche anno, alcuni di loro pronti per la prima squadra. Come detto la rosa è in costruzione, abbiamo iniziato a lavorare da poco e dobbiamo crescere ed andare a colmare qualche mancanza che abbiamo, senza nulla togliere ai ragazzi che sono già con noi. Sono molto motivato per questa nuova esperienza, voglio portare la mia idea di calcio all’interno della rosa e far sì che questa squadra possa dare molte soddisfazioni sia ai miei ragazzi che alla società».Fiducioso e motivato appare anche Gentili, nonostante i tempi stretti che vedrà i suoi Allevi di Lega Pro debuttare l’8 settembre a San Benedetto del Tronto insieme all’Under 15: «Sono arrivato da poco al Rieti ma mi sono subito sentito a mio agio - commenta invece Gentili - Dopo 20 anni di carriera passati in giro per il Lazio e per la prima volta ho l’opportunità di fare calcio nella città dove sono nato e questo mi riempie d’orgoglio e darò il massimo per difendere i colori del Rieti. Vorrei ringraziare la Viterbese Castrense U17, società che ho dovuto lasciare per problemi personali ma alla quale porgo i miei ringraziamenti per gli anni passati insieme. Abbiamo iniziato a lavorare da pochissimi giorni ma vedo un gruppo molto motivato ed entusiasta, con un’applicazione totale al lavoro, nonostante il gruppo non sia ancora completo e con molti elementi sotto età. Il mio obiettivo, condiviso dalla società, come allenatore di un Under 17 è rivolto anzitutto alla crescita personale e di squadra dei miei ragazzi, sia dal punto di vista tecnico che da quello umano. L’obiettivo e la speranza è quella di accompagnare questi giovani calciatori in un percorso di crescita che possa portarli ad arrivare in prima squadra, in un percorso fatto di organizzazione, metodo e sacrificio, tutti prerequisiti che, nonostante il poco tempo dall’inizio della stagione, riscontro tanto nei calciatori quanto nella società».