RIETI - Si archivia la VII giornata, gioisce solo Contigliano, che supera di uno Orvieto, mentre con lo stesso scarto, cedono Babadook Foresta e Fara in Sabina, sconfitte sul filo del rasoio.Nel neutro di Contigliano, i gialloneri cadono 68-69 dopo un tempo supplementare contro la capolista Cannara. Per la compagine di Boldini fatale ancora una volta l'overtime, dopo una prova propositiva che ha visto Grillo e compagni confrontarsi alla pari con la prima della classe. Brillano Leonardo Grillo e Matteo Salari, artefici di due grandi prove, si confermano ancora una volta pedine fondamentali dello scacchiere di Boldini, che sulla sconfitta ammette: «Ancora non passa la delusione per questa sconfitta. Al cospetto di una squadra ancora imbattuta e con diversi giocatori di categoria in campo, i ragazzi hanno dato tutto e si sono arresi solo ad un tiro da 3 punti a pochi secondi dalla fine. La prestazione è stata più che positiva, ma ci sono ancora parecchie cose sulle quali dobbiamo migliorare. Mi attendo risposte un po' da tutti, ma in particolare da coloro che hanno più esperienza per cercare di consolidare questo ottavo posto che resta l'obiettivo stagionale. Ora ci attendono due partite dal pronostico quasi chiuso, prima del derby e di un finale di girone che potrebbe darci molte soddisfazioni».: Castrucci 2, Sornoza, Proietti 5, Salari 21, Colantoni 5, Pitoni 8, Annibaldi 1, Formichetti, Di Battista, Grillo 22, Kader 4. All. BoldiniBuon momento per la formazione di coach Franceschini, che trionfa sul campo di Orvieto e resta in scia delle migliori. Nonostante le diverse assenze, gli ospiti mettono in cassaforte altri due punti, Cappellanti e capitan Turani firmano il secondo successo in trasferta, nel weekend si torna in campo per difendere l'imbattibilità casalinga. Sulla vittoria di Orvieto, Francesco Festuccia: « È stata una partita dura, in un campo difficile con avversari giovani e atletici, che hanno messo pressione. Nonostante le diverse assenze, la partita è andata nel verso che avevamo deciso noi: abbassare i ritmi e giocare d'esperienza, contro l'atletismo dei ragazzi di Orvieto e alla fine il piano partita ha pagato perché oltre tutte le difficoltà, sia al tiro che di gestione, nell'ultimo possesso siamo stati più freddi e l'abbiamo portata a casa. Possiamo solo migliorare ulteriormente, un altro punto d'inizio, adesso ci attendono tutte sfide con formazione attrezzate per il salto di categoria, ci faremo trovare pronti e daremo il 110% dal primo all'ultimo » .: Martellucci S. 9, Turani 13, Cappellanti 19, Tosti 2, Rossi 7, Petroni 9, Martellucci A. 2, Festuccia. All. FranceschiniSconfitta interna per la compagine di Colantoni, contro Gubbio termina 55-56. Fara domina per tutta la gara, portandosi anche sulla doppia cifra di vantaggio, ma nel finale è costretta a recriminare per l'arbitraggio. Coach Colantoni commenta così la gara dei suoi: «Abbiamo attaccato e soprattutto difeso bene, ma è stato tutto vanificato come di frequente accade dalle decisioni della coppia arbitrale, veramente assurde. Ce l'abbiamo messa tutta e non posso recriminare nulla ai giocatori, che sono stati superiori in tutti i ruoli. Certo rimane il rammarico che nelle 3 sfide casalinghe abbiamo perso per un totale di 11 punti, in tutte e tre sono stati decisivi fischi contro di noi. Stavolta però si è superato il limite, non si può continuare in questa direzione, non possiamo essere penalizzati in questa maniera, abbiamo il video della partita e ci riserviamo di inviarlo alle sedi opportune affinché vengano presi provvedimenti. Una partita del genere ricca di errori arbitrali non merita altri commenti ».: Granata 6, Vernice 14, Proietti 13, Rotaru 2, D'Agnolo 4, Napoleoni 2, Ottentotti ne, Salamone F. 5, Salamone G. 9, Fida ne, Lupi ne. All. ColantoniVirtus Basket Terni - Atomika Basket Spoleto 78 - 66Uisp Palazzetto Perugia - Basket Assisi 40 - 65Favl Basket Viterbo - Basket Passignano 103 - 74Pallacanestro Giromondo Spoleto - Città di Castello Basket 78 - 59Nestor Basket Marsciano - Pallacanestro Ellera 69 - 83Assisi 14Cannara 14Atomika Spoleto 12Gubbio 12Ellera 10Contigliano 10Virtus Terni 10Babadook Foresta 6Uisp Perugia 4Marsciano 4Fara in Sabina 4Viterbo 4Orvieto 2Città di Castello 2Giromondo Spoleto 2Passignano 2