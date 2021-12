RIETI - Sergio Pirozzi di nuovo in panchina: è il nuovo allenatore della Sambenedettese, che milita, come il Rieti, in serie D, ma nel Girone F.

Dopo l'esperienza con il Trastevere, sempre in serie D, l'ex sindaco di Amatrice e attuale consigliere regionale, subentra a Mauro Antonioli sulla panchina dei rossoblù, attualmente nelle zone basse della classifica.