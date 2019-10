RISULTATI E MARCATORI, III GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella terza giornata del campionato di Seconda categoria, continua la marcia a suon di vittorie del Fiamignano Equicola, che in questo weekend ha centrato la terza consecutiva grazie al 3-0 rifilato al Piazza Tevere. Le inseguitrici della formazione del Cicolano sono Poggio S.Lorenzo e Selci, entrambe vittoriose rispettivamente contro Centro Italia Micioccoli e Casperia e che perciò si piazzano al secondo posto a -2 dalla vetta. Seconda vittoria consecutiva, invece, per l’Atletico Cantalice, che ha battuto in casa di misura (2-1) il Cittareale. Pareggi a reti bianche nei match che hanno visto Posta e Torri in Sabina ospitare tra le proprie mura amiche rispettivamente Monte S.Giovanni e Sporting Corvaro. Pareggio anche per l’Atletico Torano, che si è divisa la posta in palio con la romana Moricone. Infine, vittoria importante per S.Susanna, che si è imposta 1-0 sul Cittareale, guadagnando ora un posto nella parte sinistra della classifica.Atletico Cantalice-Velinia 2-1Atletico Torano-Moricone 1-1: Mita (AT), Cupelli (M)Centro Italia Micioccoli-Poggio S.Lorenzo 1-2: Ometto (CIM), Ciavattieri, Massimi (PSL)Fiamignano Equicola-Piazza Tevere 3-0: Di Girolamo, A.Anselmi, PaonePosta-Monte S.Giovanni 0-0S.Susanna-Cittareale 1-0: PaolucciSelci-Casperia 2-1: Sabuzi, Luciani (S), Filippi (C)Torri in Sabina-Sporting Corvaro 0-0Fiamignano Equicola 9Poggio S.Lorenzo, Selci 7Atletico Cantalice 6Torri in Sabina, Moricone, S.Susanna 5Centro Italia Micioccoli, Atletico Torano, Sporting Corvaro 4Monte S.Giovanni, Posta 2Piazza Tevere, Velinia, Cittareale 1Casperia 0