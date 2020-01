COMMENTI, I DI RITORNO

Atletico Torano-Atletico Cantalice 1-2

Di Muzio, Piergallini (AC)

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Pietropaolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

Casperia-Fiamignano Equicola 0-4

Di Leva, Di Giovanni, Federico Ottaviani, Orlandi

Massimo Petrocchi (Direttore Sportivo Casperia)

Emiliano Lucentini (Allenatore Fiamignano Equicola)

Cittareale-Sporting Corvaro 0-2

Romani, Tempesta

La società Cittareale non rilascia alcuna dichiarazione.

Angelo Lelli (Dirigente Sporting Corvaro)

Monte San Giovanni-Torri in Sabina 2-2

2 Caprioli (MSG) Proietti, Donati (T)

Fabio Bianchetti (Allenatore Monte San Giovanni)

Andrea Di Giuliani (Dirigente Torri in Sabina)

Moricone-Selci 1-1

Santus (M), L.Benedetti (S)

Davide Colantoni (Allenatore Moricone)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Piazza Tevere-Posta

SOSPESA AL 25 ST. PER NEBBIA SUL PUNTEGGIO DI 3-1

Sebastiani, Urbani, Miniucchi (PT), Canova (P)



Poggio San Lorenzo-Santa Susanna 4-3

Ciavattieri, 3 D’Angeli (PSL) Santoprete, 2 Marchioni (SS)

La società Poggio San Lorenzo non rilascia alcuna dichiarazione.

La società Santa Susanna non rilascia alcuna dichiarazione.

Velinia-Centro Italia Micioccoli 1-1

Tosoni (V), Ometto (CIM)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

La società Centro Italia Micioccoli non rilascia alcuna dichiarazione.



CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cala il sipario sulla prima giornata di ritorno di Seconda categoria. La capolista Fiamignano Equicola non fa sconti e porta a casa il suo 12esimo successo stagionale grazie alla vittoria in casa del Casperia. Selci rallenta, raccogliendo solo un punto nella sfida esterna contro i capitolini del Moricone, mentre Piazza Tevere non ha giocato: la gara tra i biancoverdi ed il fanalino di coda Posta è stata sospesa al 25’ della ripresa per la fitta nebbia discesa sul “Gudini”, mentre il punteggio era fermo sul 3-1 per i padroni di casa. Il match è stato poi definitivamente rinviato a data da destinarsi: si ripartirà comunque dal 25’ della ripresa e dal punteggio di 3-1.Tanti gol ed emozioni nella gara tra Poggio San Lorenzo e Susanna, terminato con la vittoria dei padroni di casa con il finale che recita 4-3, mentre lo Sporting Corvaro trova una convincente vittoria nella sfida salvezza contro il Cittareale. Pareggio amaro per Torri che fa solo 2-2 contro un Monte San Giovanni rimasto in 8 uomini ed arrabbiato con l’operato del direttore di gara, mentre Centro Italia Micioccoli porta a casa un punto dalla gara contro il Velinia, che continua a conquistare punti utili in ottica coppa Lazio. Infine, vittoria che dà morale proprio per il ritorno dei quarti di coppa Lazio per l’Atletico Cantalice, che in questo weekend ha battuto in trasferta l’Atletico Torano con il punteggio di 1-2.: «Bellissima partita da parte dei nostri ragazzi, che si sono imposti in trasferta contro un’ottima squadra. Non era semplice per noi, considerando le tante assenze, ma i sostituti si sono fatti valere ad ottimi livelli a livello tecnico e tattico. I ragazzi hanno subito ben interpretato la gara, ben messi e disposti in campo. Nel primo tempo abbiamo creato un paio di occasioni nitide ed un timido Torano: siamo stati bravi a non lasciare spazio ai nostri avversari. Nella ripresa, dopo 15’ è arrivato il gol di Di Muzio dopo un cross dalla destra. Dopo altri 15’, è arrivato lo 0-2 dopo un traversone dalla destra dove ha insaccato Piergallini. Abbiamo stretto i denti ed abbiamo sofferto e, nel recupero, abbiamo subìto il gol dell’1-2. Siamo comunque riusciti a potar a casa i 3 punti. Dopo la fine della gara, ottimo terzo tempo insieme alla società e ai giocatori del Torano: in bocca al lupo al oro per il prosieguo del campionato».: «Il primo tempo è stato equilibrato ed abbiamo sbagliato due occasioni clamorose per segnare. Nella ripresa gli ospiti, ai quali facciamo i complimenti per l'ottimo campionato che stanno disputando, hanno avuto il sopravvento complice anche l'espulsione del nostro portiere e la gara non ha più avuto storia».: «Nel finale del primo tempo abbiamo concesso qualcosa agli avversari ma dopo il nostro vantaggio non abbiamo avuto alcun problema facendo alto calcio. Nella ripresa abbiamo continuato con grande convinzione e sicurezza: tutti i giocatori hanno risposto alla grande e meritano i complimenti per il loro comportamento ed i risultati che premiano il lavoro svolto durante la settimana. Un plauso particolare va oggi rivolto a Di Leva (43 anni) e Orlandi (16 anni): il più anziano ed il più giovane del gruppo, entrambi in gol!».: «La prima mezz’ora è stata appannaggio degli avversari. I ragazzi hanno tenuto bene anche grazie a Domenici in stato di grazia. Al 35’ il primo segnale di inversione di rotta con il gol di Romani annullato dall’arbitro per un fuorigioco inesistente. Si va al riposo sullo 0-0. Al rientro come già successo sabato scorso, i nostri cambiano volto e si portano in vantaggio con percussione centrale di Romani che sfugge ai centrali e segna. Dopo dieci minuti è Tempesta che sorprende il portiere avversario che si era portato al limite dell’area, con un tiro da 40 metri. Seguono altre occasioni non concretizzate senza rischiare più niente. Bravi tutti i ragazzi, in campo e in panchina. Punti d’oro per l’obiettivo salvezza!».: «Partita ben giocata da parte nostra contro un'ottima squadra: siamo andati in vantaggio su calcio di rigore intorno alla mezzora e poi abbiamo subìto il pareggio su un tiro da fuori area al termine del primo tempo. Nella ripresa è successo di tutto: l'arbitro convalida un goal al Torri con 5 metri di fuorigioco, a quel punto purtroppo abbiamo perso la testa e nel protestare sono stati estratti 3 cartellini rossi, penalizzandoci ingiustamente. In 8 contro 11 allo scadere il direttore di gara ci concede il secondo calcio di rigore, trasformato da Caprioli. Ribadisco, arbitraggio insufficiente!».: «Abbiamo cominciato la gara convinti di fare il risultato. Siamo arrivati al campo combattivi e vogliosi di portare a casa i 3 punti. Siamo partiti bene, ma purtroppo abbiamo subìto il gol dell’1-0 su un calcio di rigore. Con un tiro di Proietti da fuori area siamo pervenuti al pareggio. Nella ripresa, però, siamo passati noi in vantaggio con un gol di Donati, in sospetto fuorigioco. Da quel momento, ci sono state espulsioni per i nostri avversari e poi anche per noi nel finale, però diciamo che la fine della partita l’abbiamo giocata in 11 contro 8: nonostante la superiorità numerica, non siamo riusciti a chiudere il match ed anzi abbiamo subìto il pareggio nei minuti finali su un calcio di rigore. C’è rammarico e c’è da fare mea culpa e riflettere sulle nostre disattenzioni. Dobbiamo ragionare di più e crescere. Andiamo avanti: l’importante, però, è sempre allenarsi, allenarsi, allenarsi!».: «Continuiamo ad attraversare un periodo dove la fortuna e le decisioni arbitrali non ci aiutano sicuramente. Ieri, malgrado tante défaillance, abbiamo disputato una partita attenta e tatticamente quasi perfetta, limitando le grandi potenzialità di un avversario che nel corso di questo campionato sta dimostrando con i risultati di essere una grossa realtà e una delle squadre da battere. La partita è stata spigolosa, ma mai cattiva. Siamo andati in vantaggio a metà primo tempo sugli sviluppi di un calcio di punizione con Santus e sfiorato il raddoppio in un paio di occasioni; ad inizio ripresa siamo rimasti subito in 10 e in concomitanza abbiamo subìto il pareggio. Da lì poi siamo stati bravi nel riuscire a soccombere a l'inferiorità numerica, provando anche a vincerla. Nel finale, a mio avviso, ci è stato negato un rigore abbastanza evidente, che avrebbe potuto premiare prestazione e sacrificio. Testa ora a mercoledì dove incontreremo la prima della classe, con la consapevolezza di poter dire sempre la nostra».: «Partita nervosa, combattuta con foga e agonismo; dopo aver iniziato bene e sfiorato il gol nei primi minuti siamo andati sotto su un’azione da fermo. Nella ripresa abbiamo lottato e sudato per cercare il pareggio e ci siamo riusciti con l’ormai solito Benedetti, tra l'altro di parola perché in panchina scalpitava e ripeteva "entro, scoppio, esco, ciao” una frase che usa sempre quando parte dalla panchina e vuole aiutare il gruppo…è un ragazzo giovane, esuberante ma dai mezzi di un veterano: complimenti davvero! Dopo il gol del pareggio e la superiorità numerica, abbiamo creato più degli avversari; un po'di rammarico perché non ci è stato concesso un rigore sacrosanto, ma alla fine il pareggio è il risultato più giusto».: «Partita iniziata con 45' per l'attesa dell'arbitro che ha sostituito l'arbitro designato. Primo tempo iniziato bene e siamo passati in vantaggio, poi è cresciuto il Centro Italia Micioccoli che ha meritato il gol del pareggio. Nel secondo tempo ci abbiamo provato di più noi, ma loro sono stati attenti in difesa e quindi il risultato di parità è giusto».Fiamignano Equicola* 39Selci 32Poggio San Lorenzo* 30Piazza Tevere 29Velinia 25Santa Susanna 23Atletico Cantalice* 21Moricone* 19Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina, Sporting Corvaro 17Atletico Torano 16Monte San Giovanni* 14Cittareale 13Casperia 11Posta 10* una gara in menoPROSSIMO TURNO, II DI RITORNOAtletico Cantalice-CasperiaCentro Italia Micioccoli-Piazza TevereFiamgnano Equicola-VeliniaPosta-Poggio San LorenzoSanta Susanna-Monte San GiovanniSelci-Atletico ToranoSporting Corvaro-MoriconeTorri in Sabina-Cittareale