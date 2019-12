RISULTATI E MARCATORI, XI GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nell’undicesimo turno d’andata di Seconda categoria, decimo successo stagionale per la capolista Fiamignano Equicola, che non sbaglia il match casalingo contro il Centro Italia Micioccoli, battuto 2-0. Tensione con parapiglia nei minuti di recupero della ripresa del big match di giornata tra Poggio S.Lorenzo e la capitolina Moricone, mentre il punteggio era fermo sull’1-0 per i reatini: si dovrà attendere la decisione del Giudice sportivo per capire l’esito della gara. Intanto, larghissimo successo per l’Atletico Cantalice, che ha superato la matricola Posta con un roboante 7-0, mentre Torri in Sabina e Selci hanno battuto con il medesimo risultato rispettivamente Atletico Torano e S.Susanna. Pareggio (1-1), invece, nel match tra Casperia e Sporting Corvaro, mentre il Piazza Tevere porta a casa un’altra vittoria grazie al poker rifilato davanti al proprio pubblico ai danni del Monte S.Giovanni. Infine, vittoria di misura (1-0) del Velinia nel match interno contro i biancoverdi del Cittareale.Atletico Cantalice-Posta 7-0: F.Provaroni, 2 J.Patacchiola, 2 Caperna, R. Di Battista, BernardAtletico Torano-Torri in Sabina 1-2: F. Bussotti, A.Capati (TIS)Casperia-Sporting Corvaro 1-1: Sagoleo (C), Massimi (SC)Fiamignano Equicola-Centro Italia Micioccoli 2-0: A.Anselmi, F.OttavianiPiazza Tevere-Monte S.Giovanni 4-1: 2 Urbani, Miniucchi, Fenici (PT) De Angelis (MSG)Poggio S.Lorenzo-Moricone 1-0: CannSelci-S.Susanna 2-1: Benedetti, Luciani (S), Colarieti (SS)Velinia-Cittareale 1-0Fiamignano Equicola 31Poggio San Lorenzo 22Selci 21Piazza Tevere* 20Atletico Cantalice 17Moricone 16Santa Susanna, Centro Italia Micioccoli 15Velinia 14Sporting Corvaro, Torri in Sabina 12Atletico Torano, Cittareale 11Posta 9Monte San Giovanni, Casperia* 6* gare in meno