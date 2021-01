RIETI - Il 7 gennaio è prevista la riapertura delle scuole, ma i numeri che, nonostante la chiusura dei plessi, arrivano dagli istituti della provincia, non fanno ben sperare. Cresce il numero di positività che stanno riguardando docenti, personale Ata e alunni, con tante quarantene retroattive scattate per tutte le persone che hanno frequentato le scuole dove si sono riscontrati contagi il 22 dicembre. L’ultimo caso è stato registrato nella scuola dell’infanzia di Stimigliano dove è positivo un dipendente Ata. «Martedì 5 fennaio – comunica il sindaco Franco Gilardi - i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia di Stimigliano scalo con i relativi dipendenti che avranno optato per il tampone, dovranno presentarsi alle ore 9.30 presso la Circonvallazione Giovanni XXIII in Stimigliano centro».

Fara Sabina

Critica la situazione scolastica nel comune. Nella scuola primaria di Talocci sono complessivamente 13 i bambini positivi. Stando ai dati ufficiali, a oggi, sono 26 i residenti della frazione contagiati. Dati destinati a crescere con l’allineamento degli esiti dei numerosi tamponi antigenici che le persone stanno effettuando nei laboratori e nelle farmacie convenzionate con la Regione. Ai numeri della primaria di Talocci si aggiungono 9 positività alle elementari e medie di Passo Corese. «Insieme agli enti istituzionali – spiega il sindaco Roberta Cuneo - preposti stiamo lavorando per contenere e gestire in sicurezza i contagi. Sappiamo che Regione e Asl hanno un piano per realizzare uno screening prima dell’apertura delle scuole, affinché la ripresa avvenga in sicurezza. Ci auguriamo che questo screening avvenga nei tempi stabiliti. Da parte nostra ci sarà totale disponibilità a collaborare al fine di facilitare questo passaggio, perché oggi partire in sicurezza risulta fondamentale. Chiedo a tutti gli abitanti di Fara di rispettare le disposizioni del Dpcm e, per i quarantenati, di attenersi alle disposizioni delle autorità sanitarie. Senza allarmismi, ricordiamo quanto sia importante assumere comportamenti responsabili perché ognuno di noi può fare la differenza, nella consapevolezza che le istituzioni preposte stanno lavorando per garantire la sicurezza di tutta la comunità». Sul tema anche FaraMerita che «in queste ore vista la situazione di criticità del territorio, partendo dalla più delicata a Talocci, siamo contatto con gli organi regionali affinché sia garantita al massimo della sicurezza la riapertura dell’attività scolastica».

Poggio Nativo

Nel comune sabino l’amministrazione guidata dal sindaco Veronica Diamilla prova a giocare d’anticipo e promuove uno screening sulla popolazione scolastica. Per tutti gli alunni di scuola dell’infanzia di Poggio Nativo, primaria Casali, primaria Poggio Nativo e secondaria di primo grado di Poggio Nativo nei giorni 4 e 5 gennaio sarà possibile effettuare gratuitamente il test Covid rapido. I tamponi verranno eseguiti su docenti e personale Ata.

