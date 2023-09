Variante Eris, sintomi e differenza con il raffreddore. Quali sono i tempi di incubazione? Quanto si resta positivi? Domande e risposte

Si chiama Eris, come la dea greca della discordia. La nuova variante Covid, complice l'impennata di casi, torna a far preoccupare in attesa delle stagioni più fredde. La sottovariante di Omicron, nota con il nome scientifico EG.5, è stata indicata come variante di interesse dall'Oms in agosto ed è destinata a diventare la forma dominante di Covid in molti Paesi. In Italia lo è già.