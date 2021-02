Rieti, "sciaresicuro.it": già tanti i click per il portale dell'avvocato reatino Francesco Persio

RIETI - Online da soltanto cinque giorni ma sta già riscuotendo consensi e tantissimi “click” il nuovo portale dedicato al mondo dello sci www.sciaresicuro.it, il sito internet pensato e ideato dall’avvocato reatino Francesco Persio, esperto di diritto della montagna, sotto l’egida del Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Un portale inaugurato lunedì scorso con un videomessaggio di presentazione del campione Kristian Ghedina. Uno spazio web dedicato a 360 gradi al mondo dello sci ricco di contenuti tecnici, consigli pratici e prescrizioni per sciare in sicurezza senza dimenticare il mondo dei disabili e dei baby sciatori. Il sito internet, già al secondo giorno di vita, ha ottenuto avuto ampi consensi in termini di "ascolto": sempre più di 1000 visite quotidiane sul portale e 26mila sulla pagina Facebook. La notizia del nuovo spazio web è stata anche pubblicata sui siti ufficiali del “Comitato Alpi Occidentali” e del Gruppo sportivo della guardia di finanza. Tra le righe del nuovo progetto web anche le ultime direttive del Testo unico sullo sport con le novità introdotte in materia di sicurezza degli sciatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA