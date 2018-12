Ultimo aggiornamento: 12:20

RIETI - A Scandriglia una due giorni – a patire da questa mattina, sabato 8 dicembre, alle 12,30 – di festeggiamenti civili e religiosi in onore di Santa Barbara, patrona del suggestivo centro sabino. Dopo l’apertura di stand gastronomici, dalle 15.30 alle 17, l’opportunità per tanti bambini di consegnare le loro letterine al villaggio di Babbo Natale presso la comunità alloggio “La nuova opportunità”.Poi, dopo un momento liturgico, il via alle ore 17.30 alla rievocazione storica del martirio della patrona attraverso un percorso con partenza da piazza Mazzini. Infine alle 19.30 il rinfresco dell’oratorio “L’albero della vita”. Per tutti mercatini di Natale, musica, folclore, animazione, spettacoli con artisti di strada e una mostra artistica nella sala consiliare del Comune.Domani, invece, dopo la messa delle ore 9, la santa patrona di Scandriglia sfilerà per le vie del paese in processione alle ore 11. Alle 12.30 il percorso gastronomico “Sabina street food” con i sapori della tradizione mentre nel pomeriggio spazio ancora per i bambini nel villaggio di Babbo Natale. Un’iniziativa resa possibile dalla sinergie di numerose forze territoriali dalla locale Pro-loco alle varie associazioni.