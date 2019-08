© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Borgo Velino rende omaggio ai 45 anni di attività del Gruppo di Sbandieratori e Musici celebrandoli in una giornata a loro dedicata tra passato, presente e futuro.Nel 1974, infatti, un gruppo di giovanissimi di Borgo Velino impara l'antica arte del gioco di bandiera.Nessuno avrebbe immaginato vedendo nella piazza del paese un gruppo di giovani, in variopinti costumi medievali, muoversi agitando delle bandiere e divenuti nel tempo un vero e proprio fiore all’occhiello non solo di Borgo Velino, ma dell'intera Provincia di Rieti.Gli Sbandieratori iniziano così a portare nelle piazze d'Italia ed estere i loro spettacoli, tanto che ad oggi ne sono stati eseguiti oltre 800 tra Italia ed estero, toccando gran parte delle più prestigiose capitali e località europee.Sabato 17 quindi, il tradizionale salotto del Comune di Borgo Velino rappresentato da Piazza Umberto I°, riaccoglierà con calore, un pizzico di commozione ed emozione, le bandiere al vento, i colori variopinti di costumi indossati dalle nuove ed entusiaste leve, che rappresentano per l’appunto il presente ed il futuro del Gruppo.I festeggiamenti inizieranno alle ore 17.00 con l’immancabile esibizione dei “nostri”, preludio ad un’allegra serata musicale accompagnata, soprattutto, dalla presenza dell’ “Amatriciana” a cura della Pro Loco di Amatrice, che non ha voluto mancare con il proprio storico piatto alla celebrazione di questa ulteriore tappa della storia del Gruppo.