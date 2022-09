Grande attesa a Borgo Velino per il concerto di Roby Facchinetti

RIETI - Sabato 17 settembre alle 21.30 Roby Facchinetti, storico frontman e autore dei più grandi successi dei Pooh, sarà protagonista a Borgo Velino. La grande Piazza Umberto I, che ha ospitato negli anni numerosi nomi della nostra canzone, diventerà, il prossimo sabato, un grande teatro a cielo aperto che farà da sfondo ad una tappa del tour di Roby Facchinetti, che torna nel reatino col suo Symphony, dopo nove anni di assenza dalla nostra provincia e un tour di grande successo in tutta Italia.

Sul palco assieme al Pooh, che con la band ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, la Ritmico Sinfonica Young Orchestra composta da musicisti dai 18 ai 25 anni, e le voci del Coro pop Art Voice Academy, diretti dal Maestro Diego Basso, che è anche l’autore degli arrangiamenti in versione sinfonica dei più grandi successi dei Pooh e di alcuni brani inediti di Roby Facchinetti.

L’evento sarà ospitato nell’ambito dei tradizionali Festeggiamenti in Onore di Maria SS del Santo Amore, che quest’anno giungono alla 271^ Edizione. La festa si chiuderà poi con lo spettacolo per fuochi d’artificio realizzato dall’internazionale Pirotecnica Morsani, che torna nel borgo reatino con uno speciale concerto per fuochi d’artificio domenica 18 settembre alle 23:30.