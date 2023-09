A Borgo Velino il live di Danilo Sacco, ex voce dei Nomadi

RIETI - Dopo Augusto Daolio, la voce dei Nomadi è stata quella di Danilo Sacco, frontman dello storico gruppo dal 1993 al 2011. Una voce potente e inconfondibile che sabato 23 settembre, a partire dalle 22, sarà di scena a Borgo Velino nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Del Santo Amore, in paese da venerdì a domenica.

Un concerto, quello di sabato, in cui non mancheranno i brani storici dei Nomadi, ma anche quelli che sono legati allo stesso Sacco. “Io voglio viere”, “Sangue al cuore”, “La vita che seduce” e quel secondo posto al Festival di Sanremo nel 2006 con “Dove si va”, sono solo alcuni dei pezzi più noti che hanno caratterizzato la carriera del cantante ed il suo lungo e fruttuoso periodo con i Nomadi.

«La nostra festa è una tradizione che va avanti ormai da 272 anni ed è per noi un onore poterla organizzare – commentano dal Comitato Festeggiamenti di Borgovelino – Siamo felici di poter ospitare nella nostra piazza, anche per quest’anno, un artista importante come Danilo Sacco: vi aspettiamo il prossimo fine settimana a Borgo Velino e non solo per il concerto, ma per tre giorni all’insegna del divertimento, dell’emozione e della spiritualità».