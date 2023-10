A Collerinaldo di Borgo Velino una domenica dedicata alle castagne

RIETI - Proseguono le attività dell'associazione culturale Collerinaldo, nata per la rivitalizzazione ed il contrasto allo spopolamento della suggestiva frazione di Borgo Velino. Domenica 29 ottobre si svolgerà una giornata tutta dedicata alla valorizzazione della squisita tipicità del marrone antrodocano.

Il programma. Al mattino, a partire dalle 9.30, escursione guidata "I custodi del bosco" tra i castagneti in collaborazione con il Cai di Antrodoco, con appuntamento in largo Verdi. Si passeggerà tra i sentieri alle pendici del monte Nuria, dove vigorose selve di castagni sorvegliano da centinaia di anni la Valle del Velino. Il percorso ad anello prevede una camminata di circa sei chilometri, con un dislivello di 250 metri con una pausa divulgativa a cura di alcuni esprti di castagneti. Si richiede un'attrezzatura minima idonea ad un'escursione in montagna, e per informazioni e prenotazioni si può contattare Cesare, al numero 339.2121732.

Il pranzo con il marrone.

Alle 13.30 tutti a pranzo con il marrone antrodocano, con stand enogastronomici, buon vino e caldarroste. Il menù prevede maltagliati con farina di marroni e grani antichi al profumo di bosco, arista di maiale ai marroni, contorno e salame di cioccolato ai marroni. Il tutto preparato dalle mani abili di solerti signore del posto, e della volontà di tante persone native di Collerinaldo che si adoperano perché il territorio soggetto allo spopolamento soprattutto dopo il terremoto del 2016 torni attrattivo ed appetibile turisticamente.

La giornata è pensata anche per le famiglie, per tutti coloro che non conoscono la frazione o semplicemente per chi vuole stare una giornata in genuina compagnia, tra natura, benessere e ottimo cibo tipico a chilometro zero. Per prenotare o avere informazioni sul pranzo, si può chiamare Alessandra al 338.8672571