Sant’Elia: in corso nuovo intervento contro il dissesto idrogeologico

RIETI - Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Claudia Chiarinelli, hanno effettuato oggi un sopralluogo presso il cantiere avviato nelle settimane scorse nella frazione di Sant’Elia finalizzato ad un altro intervento contro il dissesto idrogeologico.

In particolare, l’intervento in corso è finanziato con 611.000 euro del Pnrr – Missione 2 componente 4 investimento 2.2.

Il cantiere è localizzato sulla strada “Via Piano Colle” che collega l’abitato di Sant’Elia alla frazione di Ville Sant’Elia. Si procederà con il consolidamento e la messa in sicurezza del versante oggetto del dissesto mediante la realizzazione di plinti su micropali e tiranti. Verrà, inoltre, realizzato un muro di contenimento e il ripristino del manto stradale tramite la posa in opera di una cunetta stradale per lo smaltimento delle acque piovane.

«Procediamo con grande solerzia e attenzione nell’opera di contrasto al dissesto idrogeologico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo i lavori conclusi nelle settimane scorse abbiamo verificato oggi l’intervento in corso in via Piano Colle nella frazione di Sant’Elia – dichiarano il Sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore Claudia Chiarinelli - La cura del territorio è una nostra priorità e stiamo mettendo in campo ogni sforzo, sia in termini di reperimento delle risorse sia nella concretizzazione dei cantieri. Nei prossimi mesi partiranno ulteriori significativi interventi in varie frazioni della Città».