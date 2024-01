Dissesto idrogeologico, conclusi i lavori per la frana in via Ville a Sant’Elia

RIIETI - Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi e l’assessore ai lavori pubblici, Claudia Chiarinelli, hanno effettuato un sopralluogo nella frazione di Sant’Elia, insieme a tecnici e dirigenti del settore V dell’Ente, per verificare la conclusione dei lavori di contrasto al dissesto idrogeologico eseguiti negli ultimi mesi con un investimento complessivo di circa 300mila euro.

In particolare, è stata risolta la frana che si era verificata in Via Ville. L’intervento ha riguardato la messa in sicurezza della strada, la realizzazione di una palizzata e di un muro di contenimento in calcestruzzo armato, l’installazione di tubi di drenaggio per l’allontanamento delle acque e il ripristino del manto stradale.

«I lavori conclusi erano particolarmente attesi dalle comunità di Sant’Elia e siamo soddisfatti di aver risposto ad un’esigenza particolarmente sentita – dichiarano il Sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Rieti, Claudia Chiarinelli – Stiamo mettendo in campo un grande sforzo sui dissesti idrogeologici e, dopo una serie di interventi conclusi, sono stati avviati ulteriori cantieri a Sant’Elia e San Giovanni Reatino, finanziati con 1.045.000 euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».