Poli tra allerta meteo e rischio idrogeologico: Protezione civile pronta ad un'esercitazione

Anche Poli a rischio idrogeologico. La protezione civile in allerta e pronta ad un’esercitazione. Anche il piccolo comune situato tra Palestrina e Tivoli a circa 40 chilometri a sud-est della capitale è in continua allerta con incendi boschivi, allerte meteo, alluvioni e l’esondazione dei suoi torrenti e non per ultimo il dissesto idrogeologico. Il gruppo comunale della protezione civile di Poli “Pietro Terilli” e il suo nuovo coordinatore Roberto Porziani subentrato a Mario Cascioli hanno già stabilito il programma per i prossimi mesi visto le continue allerte meteo del periodo: «L’anno appena passato il gruppo è stato molto impegnato prima d’estate con la campagna antincendio - dice Porziani - poi nel periodo invernale ha gestito i problemi derivati dalle alluvioni e dall’esondazione del torrente Fosso delle Valle che hanno interessato abitazioni e attività commerciali di piazzale Orziere, non dimenticando che abbiamo sempre continuato ad assistere anziani e fragili in questo periodo post pandemico e nell’ultimo periodo quello che ci ha impegnato di più riguarda le allerte meteo e il dissesto idrogeologico. Abbiamo messo in sicurezza un costone al chilometro 17,500 della strada provinciale con delle reti di contenimento, più di una volta con frane e cadute massi ha bloccato la strada e continuava a diventare pericoloso per chi transitava in auto». Il rischio idrogeologico è uno dei problemi che sta interessando sempre di più la provincia e il litorale romano: «Abbiamo pianificato delle esercitazioni per il rischio idrogeologico e idraulico per le prossime settimane - conclude Porziani. - ma allo stesso tempo cerchiamo di diffondere la cultura della protezione civile partendo dalle scuole (attualmente il gruppo è costituito da 20 volontari, ndr) perchè abbiamo bisogno sempre più di volontari che ci aiutino sul territorio, abbiamo anche attivato il servizio civile all’interno del nostro gruppo che potrebbe coinvolgere molti giovani».