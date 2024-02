Al festival di Sanremo ospiti i Jalisse con il reatino Fabio Ricci

RIETI - Tornano a Sanremo questa sera i Jalisse. A 27 ani dal loro trionfo col brano "Fiumi di parole" il duo canoro reatino formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci (originario di Ornaro) questa sera a sorpresa sarà nella Città dei fiori per duettare con Fiorello come ospiti speciali. Secondo quanto riporta TvBlog, il duo di cantanti - che nel 2023 sono stati anche tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi- questa mattina sarebbero a provare uno sketch con la complicità di Fiorello.

e da quanto appreso e che sta circolando in queste ore pare che sia stato proprio il Rosario nazionale a volere i Jalisse in questa serata che già si annuncia speciale in quanto dedicata alle cover.

I cantanti di Fiumi di parole – il brano che vinse Sanremo nel 1997 - dopo 27 anni torneranno a sorpresa all’Ariston anche se non in gara, ma come ospiti (secondo l’indiscrezione di TvBlog sarebbe stato proprio Fiorello a decidere di invitare il duo Drusian - Ricci).

I Jalisse saranno protagonisti di uno sketch con Amadeus e lo stesso Fiorello coronando finalmente il sogno di tornare a Sanremo dopo 27 anni nei quali non sono mancate delusioni ed esclusioni. Ora, a quanto pare, l’attesa è finita e la coppia reatina Drusian - Ricci torna all’Ariston anche se come ospiti e chissà, magari in un prossimo futuro li si rivedrà anche in gara.