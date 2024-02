Jalisse, ritorno sul palco grazie a Fiorello: «In un secondo cancellati 27 anni di attesa a Sanremo»

I Jalisse sono tornati sul palco dell'Ariston dopo 27 anni dalla loro vittoria con 'Fiumi di parole', grazie anche a Fiorello. «È stata un'emozione indescrivibile: appena abbiamo varcato la soglia del palco, sembrava che 27 anni fossero stati cancellati in un istante», rivela emozionata Alessandra Drusian. «Si è spezzato un incantesimo», aggiunge sorridente Fabio Ricci accanto a lei. «Abbiamo trascorso del tempo chiusi in una stanza d'albergo su sua insistenza, senza nemmeno fare le prove il giorno prima, abbiamo semplicemente affidato tutto alla competenza dei maestri», spiega Alessandra. «E ai tecnici che hanno curato il sound check per noi», aggiunge Fabio.

Sanremo, balli, canti, emozioni e polemiche nella serata delle cover

Jalisse: «Ieri un momento eccezionale»

«Il mestiere dell'artista è così: ci sono momenti di frenata e accelerazione, alti e bassi.

Ma ieri è stato un momento eccezionale, presentati da Fiorello e Amadeus, sotto la direzione di due maestri (Leonardo De Amicis e Beppe Vessicchio, ndr) che rappresentano l'eccellenza in Italia. Non avremmo potuto chiedere di più», sottolinea Alessandra. Ora li aspetta un progetto live per la prossima estate, con date anche all'estero, e "il lavoro sul nuovo album". Dopo tanti tentativi falliti, proveranno a tornare in gara? La risposta è unanime: «Certamente».

Gigliola Cinquetti a Sanremo 2024, chi è la cantante? Età, vita privata, Non ho l'età e carriera