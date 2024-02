TuttoSanremo minuto per minuto, quarta serata duetti: il primo è sui social con Mahmood e Big Mama

La fase "Giochi senza frontiere" l'abbiamo superata. Il Gladiatore ha dato una "raddrizzata" a tutti quanti, basta barzellette e canzonette, basta star capricciose con le scarpe anti appiccicose. Teresa, anche tu ti prego, torna sul palco con quel fucile monologo che ha steso papere e paperelle Travolte dall'insolito balletto. Come una seduta spiritosa, stasera appariranno, riappariranno, i Jalisse: cari mamme e papà, spiegatelo voi chi sono ai vostri pargoletti. Noi ci abbiamo rinunciato da tempo. Meglio seguire, con lo sguardo su e giù, smartphone e tv: ping-pong in salita per vedere-ascoltare Sanremo e leggere-laikkare i commenti sui social. Impresa complicata ma dobbiamo farcela, mancano solo due serate. E se leggete di mattina, beati voi... ve ne manca solo una.

"Quadretto" tra Ricchi e Poveri e Paola e Chiara

Duetto x 2, Paola e Chiara con i Ricchi e Poveri con canzone e balletto. E tentato omicidio. Da non perdere il video di Angela che fa tutto: cantante, regista, microfonista, pericolosissima. A farne le spese, per poco, Paola che rischia il cid con lo smartphone della collega