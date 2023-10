E' scomparso lo storico sindaco di Salisano Lucio Neri

RIETI - Si è spento all’età di 84 anni Lucio Neri, già sindaco di Salisano e amministratore di lungo corso. Da metà degli anni ’70 alla guida del paese come “primo cittadino”, un ruolo che ha ricoperto per diversi mandati e fino all’introduzione della norma che non permetteva più la rielezione oltre i due mandati consecutivi. Sono legate al suo nome la realizzazione di tante opere pubbliche che negli anni hanno cambiato il volto al paese. Attivo anche nella IV Comunità Montana Sabina per decenni.

Nella vita professionale era stato ufficiale della Polizia Municipale a Roma.

Il ricordo. Cordoglio unanime in paese espresso dal ricordo del sindaco Gisella Petrocchi. “Se ne va una persona dall’altissimo profilo professionale umano e che davvero ha segnato la storia del nostro paese come nessun altro– ha detto il sindaco Petrocchi- un amministratore d’altri tempi a cui Salisano deve molto per la grande e pluriennale opera compiuta al servizio della sua comunità.

Alto il senso civico e amministratore di grande spessore. Giungano alla famiglia le mie più sentite condoglianze che estendo anche a nome della comunità che rappresento”.

Lucio Neri lascia la moglie e tre figlie. I Funerali domani (giovedì 12 ottobre) alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo a Salisano.