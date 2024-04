Papa Francesco, la decisione sui funerali: «Sarò nella bara, niente catafalco». Il rito funebre "semplificato"

Zittisce le voci insistenti di una possibile riforma alle norme del Conclave, in compenso Papa Francesco sta rivedendo la prassi che regola i funerali dei pontefici. Ha iniziato a metterci mano dopo la morte di Papa Ratzinger, un anno fa. La cosa che Bergoglio vorrebbe, evidentemente anche per il suo funerale, è un protocollo funebre alleggerito da tante vecchie convenzioni, per esempio quella di vegliare di notte la salma esposta in basilica su un catafalco.

Per Ratzinger fu permesso («Non volevo intromettermi per niente e dissi, si proceda in totale libertà») ma in futuro la pratica finirà in disuso.

Papa Francesco cambia funerali dei pontefici: morte garantita « come per qualsiasi altro cristiano »

Bergoglio vuole che anche per i papi la morte sia garantita «con dignità, come per qualsiasi altro cristiano, e non con una salma adagiata su cuscini esposta per giorni. Secondo me, il rituale attuale era troppo caricato. E poi la prassi di fare due veglie sembrava eccessivo. Che si faccia una sola veglia e con il papa già nella bara, come avviene in tutte le famiglie». Francesco ne parla con il giornalista spagnolo Javier Martin Brocal, autore di un libro intervista “El Sucesor” (Planeta).

Alcuni, a suo tempo, hanno criticato le veglie notturne che furono organizzate nella basilica di San Pietro per il defunto Ratzinger, il cui corpo era stato esposto come sempre è avvenuto nella Chiesa. «Sarà l'ultima veglia fatta così, con il cadavere del Papa esposto fuori dalla bara, in un catafalco. Ho parlato con il maestro di ceremonie e abbiamo eliminato questo e molte altre cose. Sto rivedendo il rituale in modo che i papi siano velati e sepolti come qualsiasi figlio della Chiesa».

Durante i giorni della veglia la basilica chiudeva alle sette ma l'ingresso dei fedeli continuava in una porta laterale (come si è sempre fatto) in modo che le persone vicine a Benedetto potessero pregare per tutta la notte. «Non ci sarà più una cerimonia per la chiusura della bara. Tutto sarà fatto nello stesso momento. Nel mio caso mi dovranno portare a Santa Maria Maggiore. Quando il funerale sarà finito, che mi portino lì. Ho molta devozione a Santa Maria la Maggiore, già da prima di essere papa, da sempre.

Conclave

Nell'ultimo secolo, praticamente tutti i papi hanno modificato le norme del conclave: Pio X, Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II. «Io non l'ho ancora riformato; soprattutto, perché mi sembra una cosa secondaria. Il meccanismo ha funzionato molto bene nei due conclavi a cui ho partecipato. Ci sono cose che forse sarebbe la pena cambiare, ma non mi sembra che siano urgenti».