RIETI - Attraverso una celere attività di indagine personale appartenente al Distaccamento Polizia Stradale di Passo Corese, coordinato dalla Sezione Polizia Stradale di Rieti, è risalito alla responsabilità di chi sulla SS. 4 Salaria direzione Rieti, piazzola di sosta sita al Km 42+700, territorio del comune di Fara in Sabina, ha realizzato con più azioni ripetute un abbandono ed deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in decine di sacchi di plastica neri contenti rifiuti di vari natura, avviando il deferimento alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Rieti (ai sensi del art. 256 co. 2 in relazione all’art. 192 co. 1 D.lgs. 152/2006, Testo Unico Ambiente) del titolare di un’attività di somministrazione di cibo e bevande di Passo Corese, obbligandolo al ripristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione e regolare smaltimento dei rifiuti abbandonati nonché alla pulizia e bonifica della piazzola di sosta.