RIETI - Allagata la galleria Colle Giardino, sulla Salaria, in direzione di Roma.



Il problema, probabilmente originato dalla pioggia, riguarda il tratto iniziale, del tratto in direzione della Capitale. Sul posto, gli operatori dell'Anas.

Già nel recente passato la galleria ha avuto problemi per infiltrazioni e allagamenti.

Mercoled├Č 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA