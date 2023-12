Mercoledì 27 Dicembre 2023, 09:00

FOLIGNO - Ha appena 14 anni, è di Foligno, è studente di liceo, è uno scout ed è anche un piccolo grande eroe. Lui si chiama Emanuele, e con la famiglia, il giorno della vigilia di Natale stava percorrendo la Statale 77 in direzione Foligno quando all’interno della galleria “Varano” in territorio marchigiano nel Comune di Serravalle di Chienti, un incendio ha distrutto un vettura. Sono state 16 le persone ricoverate, e poi dimesse, negli ospedali di Macerata (5) e Camerino (11). L’area è stata avvolta da una densissima coltre di fumo. In quel complesso contesto Emanuele s’è trasformato in un eroe. Ha notato due persone che stavano tentando di scappare a piedi. Cosa è accaduto poi è lui stesso a raccontarlo insieme ai genitori. “Ho visto quelle due persone – è l’inizio del racconto – che stavano correndo. Sono sceso dall’auto le ho fatte salire in macchina e ho dato loro dell’acqua dando loro sollievo e conforto contribuendo in qualche modo a scongiurare conseguenze ben più gravi”. Un grande gesto di solidarietà che riassume anche il motto degli scout “Estote parati” e cioè “siate pronti”. Ed Emanuele, nel più profondo spirito scout, è stato pronto e non ci ha pensato due volte ad intervenire quando ha visto due persone in grande difficoltà e a rischio potenziale di conseguenze ben più gravi per loro di quelle alla fine registrate. Nel caos determinato dall’incendio in galleria s’è trovato anche Luigi Petruzzellis, responsabile di Sistema Museo di Recanati che stava facendo rientro a Perugia dalla famiglia. A raccontare i dettagli è lui stesso: «Stavo tornando a Perugia dalla mia famiglia per Natale - spiega -, a un certo punto ho imboccato la galleria a Serravalle e ho visto del fumo, c’erano alcune auto ferme e nel giro di pochi secondi non è stato più possibile vedere nulla. La galleria si è riempita di un fumo denso, nerissimo. Sono sceso dalla mia vettura e mi hanno detto che un’auto aveva preso fuoco più avanti. C’è chi ha provato a raggiungere le colonnine per lanciare l’Sos ma non funzionavano e i cellulari non prendevano. Non si poteva uscire, e non si vedeva niente. Ci sono stati anche dei tamponamenti. Abbiamo provato a fare inversione di marcia, io mi sono accodato ad altri. A un certo punto ho visto una luce che si muoveva: era un vigile del fuoco con la bombola di ossigeno che mi ha fatto uscire dalla porta tagliafuoco portandomi sull’altra carreggiata, quella in direzione mare. Alcune auto si sono fermate per aiutarci. Io sono stato portato al pronto soccorso di Camerino. Non so come abbiamo fatto a salvarci tutti, forse è stato il miracolo di Natale». “L’incendio – spiega Anas -, originato da un’autovettura che transitava in direzione Foligno, ha danneggiato gli impianti tecnologici e di sicurezza rendendo necessaria la chiusura di entrambe le canne del tunnel”. La Procura di Macerata aprirà un fascicolo per verificare eventuali responsabilità.

Giovanni Camirri