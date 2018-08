di Emanuele Faraone

RIETI - Entrano nel vivo, a Belmonte in Sabina, i festeggiamenti per l’edizione numero 32 della sagra del Turchetto. Tra gastronomia, folclore e buona musica, oggi, sabato 18 agosto, la giornata della tradizionale sagra belmontese che ha preso il via nella giornata di ieri e terminerà domani. Anche quest’anno un autentico boom di presenze nonostante il maltempo pomeridiano non sempre aiuti gli organizzatori. Festeggiamenti che hanno mobilitato l’intera comunità tra giovanissimi e anziani per allestire al meglio uno dei tradizionali e più ghiotti appuntamenti dell’estate sabina.



A fare da cornice all’evento non solo le specialità tipiche del territorio ma anche convegni, mostre, giornate ecologiche, gare e divertenti competizioni popolari. Il momento di autentica tradizione è stato la preparazione da parte delle donne del posto, del tipico dolce, il Turchetto, cotto in appositi forni a legna mobili allestiti nella piazza principale del paese completamente inebriata nella fase della cottura dall’odore di questo gustosissimo biscotto successivamente confezionato in graziose ceste.



Quest’anno sono stati organizzati anche spazi culturali legati alla promozione non solo delle tipicità locali ma anche alle bellezze paesaggistiche del territorio al fine di intercettare flussi turistici provenienti dalla regione Lazio grazie anche alla recente inaugurazione del Cammino di San Benedetto che ha già visto transitare per la valle del Turano molti giovani pellegrini passando per Belmonte in Sabina.



Questa sera dopo l’apertura degli stand gastronomici alle ore 19.30 ci sarà, ad allietare la serata l’orchestra “Giobbe e la m’ama non m’ama band”. Domani alle 21 intrattenimento musicale con il “Sole d’Italia” e a mezzanotte il tradizionale ballo della pantasima. Un evento che oltre alla locale Proloco ha coinvolto Regione, Comune di Rieti e Belmonte, Provincia e la parrocchia di San Salvatore.

