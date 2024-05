Gli studenti dello Jucci mettono in scena lo spettacolo teatrale “Dopo il buio”

RIETI - Domani, martedì 21 maggio, alle 17.30, sul prestigioso palcoscenico del Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, gli studenti del Laboratorio di Scrittura e Drammatizzazione del Liceo Scientifico Carlo Jucci metteranno in scena lo spettacolo teatrale “Dopo il buio”, scritto e drammatizzato dagli stessi studenti.

Il testo, attraverso la storia di una adolescente, presenta tematiche legate alla contemporaneità, affrontando il tema della violenza, dell’immigrazione e del valore della scuola come strumento di integrazione e realizzazione personale. Un'occasione dunque non solo per riflettere insieme su tematiche sociali e allo stesso tempo comprendere i tempi e i modi di scrittura e messa in scena di uno spettacolo teatrale, ma anche un modo per fare squadra e fare - letteralmente - ciascuno la propria parte in un lavoro corale.

Le professoresse coordinatrici dell'attività sono Anna Rita Venanzi e Silvia Meloni, e il laboratorio è curato nella regia dall'attore reatino Giovanni Leuratti, direttore della Scuola di Teatro Letreffe.

Allo spettacolo "Dopo il buio" hanno lavorato dodici alunni del liceo Jucci di classi diverse, dal secondo al quinto anno. L’ingresso è gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza.