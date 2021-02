Rieti, l'arte contemporanea incontra San Valentino in Sabina

RIETI - Porta la firma dell’artista contemporaneo Marco Marciani la scatola artigianale magenta nata dall’incontro con la giornalista di food e fashion Lea Gasparoli e con uno dei maestri della pasticceria italiana, Mauro Morandin, più volte premiato dal Gambero Rosso come miglior pasticcere. La scatola, ideata per il San Valentino, è impreziosita da un acrilico su plexiglass realizzato dall’artista maglianese.

Attore di teatro, cinema e tv, ma anche regista, Marco Marciani ha iniziato ad avvicinarsi all’arte negli ultimi anni e nel 2016 ha esposto la sua prima personale proprio all’ostello del suo paese natale. Per le scatole Marciani ha trovato ispirazione nella natura tradotta in vivaci tocchi di pennello che la celebrano con colori accesi proprio come il sentimento al centro della festa per cui la scatola è nata: l’amore.

