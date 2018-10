RIETI - Gli Arieti hanno ingaggiato Alex Raitilainen, sudafricano con passaporto finlandese. La terza centro che arriverà a Rieti giovedì, sarà a disposizione del tecnico Stefano Bordon già per la partita di domenica prossima quando gli amarantocelesti allo Iacoboni sfideranno la Florentia.



«Il giocatore ha grandi capacità fisiche e tecniche – commenta il direttore sportivo degli Arieti, Maurizio Amedei - Verrà utilizzato come terza centro o all'occorrenza può farsi valere sia come numero 6 che numero 7. È molto dinamico e, nonostante i suoi 180 centimetri ha ricoperto in accademia anche il ruolo di seconda linea, sfruttando le notevoli doti atletiche».