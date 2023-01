Rottura tra ultras Npc e il coach. Chiesta la testa di Ceccarelli. «Resteremo in silenzio finché sarà in panchina»

RIETI - E' rottura tra Gabriele Ceccarelli e la tifoseria della Kienergia Npc Rieti. L'ennesimo ko incassato dalla squadra amarantoceleste, uscita sconfitta 75-65 dal Palasport di Guidonia nella sfida salvezza contro la Stella Azzurra, ha fatto scattare le proteste degli ultras amarantocelesti. Un dissenso espresso questa mattina via social, con un post pubblicato dai gruppi Veterani Rieti e Banda Nord che veniva introdotto da un'immagine sulla quale campeggiava l'eloquente scritta "Ceccarelli vattene".

Introduzione al comunicato stampa nel quale i gruppi reatini annunciano la decisione di rimanere in silenzio nel corso delle prossime sfide di campionato, almeno finché il tecnico sarà sulla panchina reatina. Questo il testo pubblicato sui social : «Come VR abbiamo sempre creduto nel progetto NPC, abbiamo seguito indistintamente ed incondizionatamente la squadra ovunque e senza nessuna remora sulla categoria. L'ultima sconfitta però, traccia un solco inesorabile: quello della pazienza. Possiamo parlare del roster, come abbiamo fatto, ma tra mille difficoltà è stata allungata la rotazione con l’innesto di Paci, poi il dubbio degli 8 senior, la sensazione è che qui si navighi a vista. Si naviga a vista con un comandante di una nave che a questo punto, è palese non possa guidare nemmeno una paperella gonfiabile dei bambini in piscina. Abbiamo assistito a scene aberranti in campo e nelle conferenze stampa. Assistiamo ogni partita ad una serie di cambi senza senso, che per noi che non siamo uomini di sport, ascoltiamo i commenti dei giornalisti che si chiedono dove fosse l’unico tiratore con una buona percentuale al tiro l’ultimo secondo della gara contro la Juvi Cremona. Sta diventando una farsa. Noi alle farse non ci stiamo. La curva rimane in silenzio finché Ceccarelli sarà in panchina».